Eduardo Agüero: “El protocolo propuesto por la Cámara de Balnearios genera hacinamiento”

El presidente del Colegio de Arquitectos, Eduardo Agüero, en diálogo con “el Retrato…” los cuestionamientos de ese sector luego de la presentación por parte de los empresarios de balnearios nucleados en CEBRA de un protocolo de seguridad de cara a la temporada de verano 2021. Lo rechazó ya ya que entienden que el mismo “contempla el uso del espacio público” y reconoció: “Es un modelo que en su génesis está el hacinamiento y es absolutamente contrario a las posibilidades sanitarias que se tienen”.

La Cámara de Empresarios de Balnearios, Restaurantes y Afines (Cebra) de Mar del Plata semanas atrás elevó un protocolo a la Municipalidad para proyectar la apertura del sector, pero ese primer protocolo fue rechazado por la Secretaría de Salud municipal, que pidió mejoras en las medidas sanitarias, e incluso fue cuestionado también por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito IX en tanto el mismo no prevé la generación más espacio público sobre las playas, que cada verano genera conflictos y reclamos ante el avance cada vez más importantes de las carpas, sombrillas y estructuras privatizadas.

En ese marco, el presidente del Colegio de Arquitectos, Eduardo Agüero (FOTO) , en conversación con “el Retrato…” explicó: “Estamos pidiendo que hay que hacer un cambio radical de concepto, del paradigma que usan, porque están haciendo un protocolo para el espacio de explotación privada, que es el 80 o 90% de la superficie de arena, pero no es todo”.

“¿Qué pasa con el resto de la superficie de arena?”, se preguntó al mismo tiempo que respondió: “O bien, pretenden que nadie vaya a la playa o que los que están dentro de su área no bajen al espacio público. Por eso, en un momento donde todo el mundo está buscando alternativas para fortalecer los usos del espacio público al aire libre, esto va en contra de lo que la coyuntura propone”.

Asimismo, cuestionó: “Hay que ser un poco más creativo y buscar una alternativa de negocio diferente, porque hoy usan el 90% del espacio, pero el 10% restante también se usa por la gente que concurre y demás. El espacio privado también genera hacinamiento” y aclaró que desde el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito IX no encuentran “factible que se pueda seguir con el mismo modelo de explotación, el cual es un modelo que en su génesis está el hacinamiento y es absolutamente contrario a las posibilidades sanitarias que se tienen”.

“Son empresarios los que explotan estos balnearios y se entiende que tienen que tener un rédito económico, pero no se entiende que ese sector que genera recursos del 1,5 por mil del presupuesto operativo anual de Mar del Plata tenga contado el 90% del espacio público más característico de la ciudad”, sostuvo el presidente del Colegio de Arquitectos, Eduardo Agüero.

A su vez, consideró que debería tomar intervención en este tema autoridades del Emtur. “Son los que tienen que movilizarse y hablar con los empresarios, porque si dejan esto en manos de los empresarios va a ser difícil. Hay alguien del Estado que tiene que ponerle un límite a esto y buscar soluciones creativas que traten de no perjudicar a nadie, inclusive a los empresarios mismos”, señaló.

Por otra parte, Agüero admitió que por el momento “es prematuro” que desde el Colegio de Arquitectos puedan darle intervención a la justicia, en el marco de este conflicto. “Nosotros pretendemos que se debata este tema y se llegue a la mejor solución. Estamos para proponer alternativas y echar luz sobre cuestiones que vemos problemáticas en el uso del espacio, que es una de nuestras áreas de conocimiento”, precisó.

“No nos vamos a meter con una cuestión sanitaria o epidemiológica de ninguna manera, pero vemos que en todos lados están pidiendo distanciamiento y este modelo propuesto en el protocolo de la Cámara de Balnearios genera hacinamiento”, describió Agüero a “el Retrato…” y añadió: “No queda claro si nadie que no pague puede entrar a la playa, que es una opción, o que quienes están contratando ese servicio no puedan ir al espacio público. No se entiende cómo hacen para no incluir dentro de su política al espacio público”.