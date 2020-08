Dramática situación viven en el norte de Córdoba a consecuencia de los incendios

Los incendios en el centro del país se han recrudecido como consecuencia de la sequía, los fuertes vientos y las altas temperaturas, lo que dificulta la tarea de los bomberos para controlarlos , y afecta a los pobladores del lugar y al desarrollo de la actividad agropecuaria.

Por estas horas, es dramática la situación que se vive en el norte de Córdoba, donde los incendios se desataron durante el pasado fin de semana. Según datos de la Federación Agraria Argentina (FAA), ya son 14.000 las hectáreas afectadas y con pérdidas de todo tipo, en particular de viviendas y animales.

De acuerdo a lo que informó la entidad federada en un comunicado, “la zona más complicada en el norte de Punilla, es la próxima a la ruta nacional 38, entre las ciudades de Capilla del Monte y Cruz del Eje. Se produjeron daños en siete propiedades, en la zona que va desde el cruce de la ruta 38 a la 17″.

Los productores de la zona comentaron que los incendios comenzaron en la zona de Copacabana, en el Departamento de Ischilin, donde como consecuencia del fuego se quemaron muchas viviendas. Los pronósticos no son alentadores: continuará la adversidad climática, con fuertes vientos, baja humedad y temperatura en ascenso. Las lluvias recién llegarían a finales de la presente semana.

El referente de la Filial Sierras Grandes de la Federación Agraria, Daniel Ahumada, comentó al respecto: “La situación es desesperante y desoladora. El campo de mis abuelos se quemó casi por completo, en el Cerro Pan de Azúcar. En las últimas horas se registró un foco entre el paraje Santa Rosa y Los Morteritos, cerca de la localidad de Ambul, en el Valle de Traslasierra”.

“Los incendios se producen porque desde el área de Ambiente del ministerio de Córdoba no permiten limpiar ni siquiera 5 metros de cada lado del alambre, porque supuestamente protegen bosque nativo. Y resulta que ahora, con las 14.000 hectáreas que se quemaron, se perdieron mucho más que lo que no dejaron limpiar. No se pueden hacer cortafuegos y acá está la consecuencia”, agregó el dirigente de la Federación Agraria.

Por otro lado, Ahumada sostuvo que “todos los años tenemos incendios, pero en esta oportunidad el fuego es incontrolable. Estamos muy cansados, pareciera que todo está en nuestra contra, con los impuestos, los robos, leyes que nos perjudican”.

Por último, se informó que desde la Universidad Católica de Córdoba se realiza una campaña de donaciones para ayudar en la atención de los animales afectados por los incendios en la zona noroeste de la provincia. Las donaciones recibidas se usarán para la compra de medicamentos y alimentos de los animales afectados y serán distribuidos a través de organizaciones locales como la FAA y veterinarios/as voluntarios de la zona.

Más solidaridad

Debido a los incendios que se agravaron en varias regiones del país, especialmente en Córdoba, la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (Fearca) ofreció una vez más su ayuda para combatir los mismos.

Según el Director Ejecutivo de la entidad, Danilo Cravero, “estamos poniendo a disposición nuestros aviones y trabajo al servicio de la comunidad. Sabemos que no es la solución de raíz porque lo importante sería que los incendios no se provocaran, pero nos sentimos con la responsabilidad de hacer un aporte para solucionar esta problemática. Sólo restaría que el gobierno, ya sea provincial o nacional, nos convoque para coordinar juntos las cuestiones operativas”.

(Foto: Bomberos de Capilla del Monte, Villa Giardino, y La Falda)