Mariano García…de Miramar a Marbella sin escalas para reinventarse en la pandemia

Después de haber tomado la decisión de dar un giro a su vida, Mariano García, ex Secretario de Turismo, Cultura y Deportes de la ciudad de Miramar, se fue a vivir en diciembre pasado junto a su familia a Marbella, España, con el objetivo de llevar adelante algunos proyectos vinculados a su anterior actividad. En el marco de la pandemia que afectó fuertemente al mundo en general, sus objetivos debieron modificarse y hoy lleva adelante el Bar de Playa Bajamar en el exclusivo Puerto Deportivo de esa reconocida ciudad costera.

“Después de haber sido Secretario de Turismo, Cultura y Deportes de la ciudad de Miramar y de muchas charlas familiares, decidimos cambiar el rumbo y nos vinimos en diciembre con mi mujer, que es osteópata, y mis dos niños de 6 y 5 años a Marbella”, recordó a la vez que comentó que cuando se fue a dicha ciudad española estaba “con otros proyectos”, pero que debido a la pandemia los mismos debieron modificarse.

En relación a ello, indicó que estaba trabajando con la Universidad de Turismo de Málaga a los efectos de organizar el primer curso online de Turismo Gastronómico. “En todo lo que es la Costa del Sol, Málaga o Andalucía son muy fuertes en que es el turismo gastronómico, ya que crearon un producto que se llama “Sabor a Málaga”, que está muy potenciado”, detalló.

“Sabor a Málaga” había arrancado con 40 empresas y ahora tienen más de 600 asociadas, las cuales trabajan el producto autóctono al 100% ellos mismos”, explicó a la vez que aclaró que continúa en contacto con la Universidad de Málaga por el desarrollo de dicho de proyecto y comentó que incluso había tenido algunas reuniones con referentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata a los efectos de elaborar un producto “binacional”.

Asimismo, se refirió a que previo a la pandemia también se encontraba trabajando en otro proyecto: Un congreso de Gastromarketing. “Se hace desde hace 10 años este congreso en Málaga y la idea era llevarlo en noviembre a Mar del Plata, pero con el tema del coronavirus todo se fue para atrás”, expresó al mismo tiempo que agregó: “También queríamos desarrollar el área marketing de la Ruta del Vino de Ronda y de Málaga, pero con la pandemia todos los proyectos quedaron truncos”.

En ese contexto explicó a “el Retrato…” cómo surgió la idea de abrir un chiringo en el exclusivo Puerto Deportivo de Marbella, España. “Fue una cuestión de que uno está metido en las redes sociales y que justo tenía un contacto con una inmobiliaria que me lo presentó como una oportunidad. Lo fuimos a ver con unos amigos y se dio todo paulatinamente en forma correcta y bien”, recordó a la vez que destacó que el lugar en donde se emplaza el negocio “es increíble”.

El marplatense proveniente de una familia dedicada a la gastronomía detalló que el Bar de Playa Bajamar tiene una capacidad para entre 40 y 60 comensales, distribuidos en aproximadamente 16 mesas, y que en la actualidad el turismo que asiste a la localidad de Marbella es muy variado. “Tenes gente de todos lados, porque todas las nacionalidades tienen departamento en la ciudad. Muchos tienen doble ciudadanía o residencia en España”, describió al mismo tiempo que resaltó la gran afluencia de turismo holandés, alemán, francés, noruego e inglés.

“El público que se maneja es tanto local como internacional. Hay muchas familias que están viajando ya, que están tres o cuatro días en Marbella y se van. Incluso hay varias personas de Madrid o Barcelona que se toman un fin de semana para hacer una escapada”, resaltó y consideró que “con todo lo que se vivió la gente quiere volver a salir”.

En ese contexto, Mariano García remarcó ante “el Retrato…” que “en este momento es pleno verano en Europa, la economía es un poco más fuerte, entonces les permite moverse de una región a otra y los valores no son tan altos. No es un lugar caro para poder estar tres o cuatro días”.

Seguidamente hizo hincapié en el protocolo de seguridad que se debe seguir en cada rubro comercial de esa localidad. “Si no se respetan las medidas, no se higienizan los baños, no se usa mascarilla o no contás con alcohol, la gente te lo hace saber al mismo instante. Hay mucha conciencia en ese sentido, pero también hay inconsciencia como en todo el mundo”, apuntó.

En relación al rebrote del coronavirus, aseguró que se está sintiendo en dicha localidad. “Dos reconocidos bares de Marbella cerraron sus puertas en los últimos días y a partir del lunes pasado se determinó que a las 12 de la noche se tome la última mesa y que a la 1 de la mañana se cierren los restaurantes. Los bares de copas están totalmente cerrados y las discotecas también”, reconoció.

“Incluso hay que tener un distanciamiento de un metro y medio o dos por cada mesa. Se puede fumar en la vía pública, pero teniendo una distancia mayor a dos metros. La noche de Marbella cambió, porque los bares trabajaban entre la 1 y las 3 de la mañana, pero ahora no se puede”, describió.

Por último, el marplatense confesó que “por ahora” no tiene previsto regresar a la ciudad y aseguró: “Es un momento para calmarse y analizar. El objetivo es estar un poco tranquilo con mi familia y empezar a disfrutar un poco más. Esto es un día a día”.