Juan Manuel Vuoso es el nuevo Mánager del fútbol de Kimberley

Tras un par de reuniones con los dirigentes, la comisión directiva presidida por Luciano Mignini confirmó la creación del puesto en el club y el nombramiento de Juan Manuel Vuoso para ocupar el puesto de manera inmediata. Así, el actual director técnico de la Primera mantenderá ambos cargos hasta fin de año donde se determinará su reemplazante.

Como se ha dicho desde el inicio de la cuarentena, que en Kimberley no haya actividad deportiva no significa que el club esté parado. Sin dudas que la creación del puesto de mánager en el fútbol kimberleño es una de esas acciones que demuestra lo que anunciaba en aquel entonces Luciano Mignini.

Sin dudas que es un hecho histórico para el club y para el fútbol marplatense pero nada que no se viniera pensando hace tiempo considerando la forma de trabajo y el nivel que muestran las categorías formativas del Dragón. Y quién mejor para ocupar el puesto que Juan Manuel Vuoso que con su juventud y amplia experiencia dentro del club va a funcionar como un nexo vital entre la dirigencia y la actividad futbolística que seguirá coordinada por Matías Hondeville.

“Ayer tuvimos una serie de reuniones virtuales con los jugadores de primera por un lado y por otro con los técnicos y profes de las divisiones infantiles para informarles la noticia. Creemos que la comunicación es vital y por eso queríamos que se enteren por mi y por Luciano (Mignini)”, comentaba Vuoso que además será el técnico de la máxima categoría del club en caso de que haya competencia en 2020.

En cuanto a este cargo en concreto sostuvo que “siempre estuvo esta chance desde el momento que me alejé de la coordinación y después de este parate por la pandemia me pareció que era una buena manera de aceptar este cargo que no es solo nuevo en el club sino que también lo es para mi y lo iré aprendiendo en el día a día”. Además agregó que “estoy participando de charlas de gestión además del curso de la licencia PRO de la Asociación de Técnicos y otro de videoanálisis. Me parece que uno tiene que estar abierto a todo”.

Por otro lado, la decisión viene de la mano de lo sucedido en octubre del año pasado cuando Mignini asumió como presidente de la institución de Avenida Independencia 3030. “Mi cargo ahora requiere de una visión más general y ya no puedo dedicarle el tiempo que el fútbol requiere porque Kimberley tiene muchas disciplinas y muchas cuestiones que atender, por eso nos pareció que lo mejor era que Juan se convierta en ese nexo que necesitamos para que el fútbol siga creciendo”, afirmó quien encabeza la actual comisión directiva.

De este modo, Vuoso ocupará tanto el rol de Mánager como de Director Técnico de la Primera División hasta fin de año en caso de haber competencia local y será él mismo quien comience la búsqueda de su reemplazante. Mientras tanto, el objetivo a corto plazo será “sumarme a lo cotidiano del fútbol infantil cuando la AFA nos permita volver a entrenar y trabajar en conjunto con Matíaas y todos los.profes para tratar de ayudarlos en lo q ellos necesiten que pare eso vamos a estar”, concluyó.