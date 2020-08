Evolución Radical Mar del Plata- Batán: “No es tiempo de internas, es tiempo de ser solidarios”  

“No es tiempo de internas, es tiempo de ser solidarios” afirman en un comunicado de prensa integrantes de Evolución Radical Mar del Plata- Batán e indican que desean “dejar plasmados los motivos de la abstención, en el plenario local de la UCR, al llamado a elecciones partidarias para próximo el 11 de Octubre”.

A través de un comunicado de prensa, señalan de manera textual:

En primer término, como Partido Político que pretende representar a los ciudadanos, no podemos aislarnos e ignorar la delicada situación sanitaria que estamos atravesando los bonaerenses, desatada por la pandemia del Covid-19 y la crisis económica y social consecuencia de la prolongada cuarentena establecida por el Gobierno Nacional y Provincial, actualmente con mayor impacto en el conurbano y sin certezas sobre cuándo llegará a su fin.

Entendemos que en este momento la tarea como afiliados y militantes políticos es aportar nuestro trabajo y capacidad para generar políticas públicas que mejor atiendan a las necesidades de la ciudadanía en la etapa post pandemia que se avecina.

Entre las distintas problemáticas que aquejan a nuestros vecinos y que debemos poner como prioridad, entendemos que es necesario tomar en cuenta la crisis de empleo que ya ha significado la pérdida de cientos de miles de puestos laborales, la crisis del sistema educativo, agravada aún más en este contexto de pandemia y que desemboca en un cada vez mas alto porcentaje de deserción escolar y sumado a esto, según un estudio reciente de UNICEF, el porcentaje de niños y niñas pobres alcanzaría el 62,9% para diciembre de este año.

En esta crisis sin precedentes en nuestro país que se ve reflejada fuertemente en un distrito como el nuestro, que ya venía con graves problemas sociales y de empleo, sumergirse en una interna partidaria es, prima facie, algo poco sensato políticamente y más allá de entender que se vencen los mandatos también sabemos que nuestra Carta Orgánica establece en su artículo 241° el mecanismo a seguir ante una emergencia insuperable, tal como la presente, y que pasa por la conformación de un Comité de Contingencia.

Por ello, creemos que ante este panorama debemos estar codo a codo con nuestros vecinos, quienes, podemos asegurar que, no entenderán la lógica que impulsa al Partido al esfuerzo desmesurado que implica la celebración de las elecciones internas. Y eso sin contar que estaríamos solicitándole a nuestros afiliados que rompan con el aislamiento social preventivo, no solo para votar, sino para la presentación en tiempo y forma de las listas de candidatos y avales.

No por ello nos negamos a la realización de las elecciones, símbolo inequívoco de la saludable vida interna de nuestro partido y que es el signo distintivo que nos debe enorgullecer a los radicales, quienes creemos en el modelo democrático y representativo y lo aplicamos en nuestra vida partidaria, ganando y perdiendo, pero siempre trabajando por una mejor Unión Cívica Radical y por ende, por una mejor herramienta que luche por y para el pueblo. Pero sin dudas estas elecciones se deben realizar cuando estén dadas las condiciones políticas, sociales, sanitarias y demostrarle a la gente que nuestra prioridad son ellos y no un sello o sillón partidario. Hoy es tiempo de mirar puertas afuera de los Comités, hoy es tiempo de ser SOLIDARIOS.

“El principio de la solidaridad social puede no estar explicitado en la Constitución ni en la plataforma de los partidos políticos, puede no figurar en los estatutos de los sindicatos y organizaciones empresarias, pero sin su presencia efectiva en las mentes y en los comportamientos de los ciudadanos no hay sistema democrático real. La solidaridad es la argamasa del edificio social y es el lubricante de los mecanismos de interrelación entre los hombres” Raúl Alfonsín.