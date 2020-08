Deuda de los polideportivos: “Había que contarle a los marplatenses la verdad”

Durante el tratamiento del convenio que se aprobó en el Concejo Deliberante, para saldar una deuda pendiente de la Municipalidad con la empresa Centro de Construcciones, que realizó cuatro de los cinco polideportivos durante el año 2015 en la gestión del ex intendente Gustavo Pulti, el concejal del PRO Guillermo Volponi hizo una reseña del origen de la deuda de más de 10 millones de pesos pendiente de pago y que se convirtió –en un acto administrativo- en más de 20 millones de pesos transformado por la gestión de Acción Marplatense pero terminó siendo parte de un acuerdo de más de 43 millones de pesos a pagar por la comuna.

En este sentido, Volponi dijo que “hay que contarle a los vecinos la verdad” y explicó que “el manejo de la situación durante la gestión del ex intendente Gustavo Pulti, el incumplimiento de pago de los cheques entregados por un monto que rondaba los 10 millones de pesos y el intercambio de cheques gestionado por ese gobierno, le causaron a los marplatense un perjuicio –primero- de más de 20 millones de pesos en un cambio de fechas y documentos. Pero ahora ese saldo inicial de $10 millones se convirtió en una deuda consolidada de $ 43.886.713 a pagar por la comuna”.

Al respecto, el concejal agregó que “el perjuicio que se le hizo al erario público y a todos los marplatenses es muy grave, porque se jugó con la ilusión de la gente. Y es en ese punto donde también le reclamamos, a quienes generaron esta situación, que sean más responsables en el futuro. Las decisiones de los funcionarios, cuando se trata de obras, sueños y millones de pesos, requieren seriedad. Porque los sueños son de los vecinos y los fondos del Estado”.

Volponi hizo una reseña exhaustiva de lo sucedido durante estos años: “en una sesión realizada el 4 de diciembre de 2015, cuando la gestión Pulti estaba “de salida”, la Municipalidad le reconoció a la empresa una deuda por 20 millones de pesos y ya no de 10 millones, por las obras impagas de los polideportivos de Colinas, Parque Camet, Barrio Libertad y Barrio Centenario. La Municipalidad se obligó al pago en 3 cuotas iguales y consecutivas de $6.810.366 cada una con vencimiento el 20 de enero, 20 de febrero y 20 de marzo de 2016, trasladando el problema a una gestión posterior en un contexto financiero muy difícil en el que se encontraba el Municipio”.

De esta manera, Volponi resaltó que “ahora se convalida un acuerdo sobre una sentencia condenatoria, que puso al municipio en una situación sin salida, causando un perjuicio de varias decenas de millones de pesos para los bolsillos de todos los marplatenses”.