El Director del HPC, Pablo Malfante afirmó que “Tenemos que empezar a hablar de circulación comunitaria”

“Tenemos que empezar a hablar de circulación comunitaria” afirmó sin eufemismos el director del Hospital Privado de Comunidad, Doctor Pablo Malfante en diálogo con María Delia Sebastiani por LU6 Emisora Atlántica al referirse al aumento de los casos de coronavirus luego de los 144 contagiados sin nexo epidemiológico determinado en Mar del Plata

Malfante advirtió esta situación, al señalar que “a pesar de que se hace el seguimiento y el estudio epidemiológico, en algunos casos no se llega a conocer el nexo y esto habla de una circulación viral que estamos teniendo desde hace un tiempo”.

“No podemos decir lo contrario” respondió cuando se le pregunto sobre la posibilidad de hablar de contagio comunitario “debido a que hay muchos pacientes que no se les puede encontrar el nexo epidemiológico y ese es el punto crítico en la definición. Cuando no podemos encontrar nexo, tenemos que empezar a hablar de circulación comunitaria”.

Refernció que hoy el HPC se encuentra con casi la totalidad de sus camas “covid” ocupadas, aunque solo la mitad (16) corresponden a casos confirmados y el resto a casos considerados “sospechosos” que están al espera del resultado del hisopado.

Reconoció que a pesar que “entre dos y cuatro pacientes ingresan todos los días con síntomas de Covid, y porque se están otorgando altas, la situación no está en una situación de colapso”

Más adelante en la charla con Sebastiani subrayó que “El último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) habla de la posibilidad de contagio a partir de las personas más jóvenes, que desarrollan cuadros prácticamente sin síntomas o con muy pocos síntomas, y que son la consecuencia de que el virus se transmita mucho más fácil”, enfatizando que “Por eso que apelamos a la responsabilidad y los cuidados que hay que tener”.

En este sentido manifestó que “Estamos recibiendo pacientes jóvenes. De hecho, uno de los pacientes que está en asistencia respiratoria tiene 34 años. Lo que ocurre es que, según estudios, en el caso de los menores de 60 años que dieron positivo de coronavirus, el 15% no presentaban comorbilidades. Entonces, el hecho de no tener una enfermedad asociada nos da más probabilidades de desarrollar una enfermedad más leve, pero no estamos exento a algo más grave”.

