El coronavirus en primera persona y el drama de no encontrar cama libre para poder internarse

Ambos hoy conviven con el coronavirus. Las horas se les hacen interminable. Ella empleada de la ciudad y él de profesión guardavidas. Desde hace una semana están aislados en su departamento, luego que el análisis le diera positivo a pareja con quien convive, razón por la cual automáticamente él pasó a engrosar la lista de “positivos”.

En este marco les tocó vivir momentods de angustia en las últimas horas cuando comenzaron un derroteo por diversas clínicas, sin que en ninguna le dieran una cama de internación “ya que según me dijeron, estaban todas ocupadas” afirma Tomás Chantía a través de la línea telefónica.

“Mi pareja hace una semana comenzó con los síntomas y el análisis que se hizo en la Pueyrredón le dió positivo de Covid las pocas horas. En ese momento nos dijeron que la iban a internar, pero no había pasado media hora cuando me notifican que no pueden , porque tienen todas las camas ocupadas; que fuera a cualquier otra clínica. No la tomaron en ninguna porque dicen que no hay espacio libres. Lo último que hicimos fue llamar al Hospital Modular porque le esquivaba al tener prestaciones de la Mutual Ospedyc. El problema es que no la tomaron y la trajeron a casa”

Chantía contó que su pareja trabaja “en la Farmacia Iriart sita en Mitre 1275, y creemos que fue allí donde se contagió”, para reconocer que “no fuimos a ningún Hospital porque no puedo salir. La trajeron y cuando llamamos a la ambulancia del SAME, el profesional que vino la estabilizó. El médico , que llegó acompañado por un enfermero y tampoco la quiso llevar. Nos dijeron muy amablemente que son síntomas que hay que pasar en casa. No porque sea lo mejor sino que trasladan solo cuando se necesita el respirador y ella no estaba a ese nivel”.

Mas adelante afirmó que “a mí me marcaron directamente como Covid positivo por ser contacto. No me hicieron el hisopado.. Soy guardavidas y me siento bien”, para luego acotar que “ Lo mejor que nos puede suceder es que esto pase rápido y si cuando le dan el alta a ella , ya que no presenté síntomas , va a ser mi alta también. Hoy está un poco mejor. Tiene poca fiebre. Tiene dolor de pecho pero el médico dijo que así es la enfermedad. Que nos tenemos que quedar en casa. Es lo que nos dijeron”.

Matías contó del momento de desesperación “cuando nos anunciaron que la iban a internar. Inmediatamente pensé en que ya no la volveria a ver hasta que se mejorara, si así resultaba. Fueron horas horribles. Esto psicologicamente arruina a cualquiera. Que le lleven a un familiar que si le va mal no podemos despedir, es terrible. Yo tengo fe, pero mi miedo es por mis viejos. Me cuido y no me saco el barbijo. Siempre me cuidé por demás. A mí lo que me preocupa no es hablar mal ni de la mutual ni en buscar culpables. Me interesa que la gente tome conciencia. Esto nos pasa a todos. Mi novia es joven y la está pasando mal.

– Que piensa cuando ve que la gente se junta?

– No soy quien para juzgar. Yo me mantuve encerrado y cuando se flexibilizó también yo me relajé y al mar fui a caminar y a despejarme. Pero siempre con respeto. No me junto con nadie. Extraño a mis amigos y en cierto punto me pregunto si tanto cuidado sirvió porque estoy infectado igual. Da bronca. El virus está en todos lados.

– Hay transmisión comunitaria para usted?

– Es algo nuevo y todos dicen cosas diferentes y a la vez, es el único tema del mundo. Todos lo entendemos diferente. Nunca tuve miedo a lo que me tocó. Yo usaba dos barbijos y hay gente que lo creía diferente.

Finalmente subrayó que “si hubiera sido por mí, hubiera querido que no trabajara más en la farmacia. Pero es su trabajo y su decisión y lo que le gusta. No tengo dudas que hoy el único remedio es cuidar la cabeza. No hay nada para tomar ni prevenir. Cuidarnos psicologicamente y esperar que pase …tener fe en que todo finalizará rápido”.