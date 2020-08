Movilizaciones opositoras en distintos puntos del país con consignas contra el aislamiento por el COVID

La marcha opositora denominada #17A se realizó esta tarde en varios puntos de esta ciudad -con epicentro en el Obelisco-, diferentes distritos del conurbano y ciudades del interior del país, con una variada muestra de consignas que tuvo como eje el rechazo a las restricciones encuadradas en el aislamiento por el coronavirus y a la reforma judicial.

Manifestantes en todo el país protestaron con carteles, muchos en largas caravanas de automóviles pero otros de a pie, en medio de los pedidos del Gobierno (y algunos sectores de la oposición) para no agudizar los contagios en esta etapa de la pandemia.El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, pidió “perdón” a los trabajadores de la salud que se exponen a diario en la atención de pacientes con coronavirus“Cuando todo esto pase, la enorme mayoría de los argentinos vamos a poder decir que promovimos la solidaridad y que honramos la memoria de los muertos por esta enfermedad.“, expresó Cafiero en declaraciones a Télam.Con todo, resaltó que“, sino que lo hacen porque “saben que esta pandemia es grave”.“, dijo sobre la protesta el actor y exdiputado radicalquien aseguró que “aunque las imágenes permitieron constatar que no en todos los puntos de manifestación se respetaron las medidas de distanciamiento social.En declaraciones televisivas,y aseguró que la marcha no fue convocada “aunque él mismo desde las redes sociales invitaba a participar en los últimos días, junto a la presidente del PRO, Patricia Bullrich, también presente en la protesta., expresó Bullrich en un video que subió a su cuenta de Twitter cuando la movilización, que se extendió por unas dos horas y media, comenzaba a extinguirse., siguió la exministra macrista, en el video donde apareció con barbijo y una bandera argentina sobre su hombro, ubicada en el epicentro de la marcha y mientras avanzan las causas judiciales que involucran a funcionarios del Gobierno de Cambiemos.Así, no se vio que gobernadores ni intendentes participaran y desde el gobierno porteño habían advertido que no era un “buen momento” para actos masivos.“, dijo el embajador designado en España y dirigente radical, Ricardo Alfonsín en diálogo con Télam Radio.Con una movilización central sobre la avenida 9 de julio, que en un momento de la tarde se mostró con largas filas autos desde la avenida Belgrano hasta la zona de Retiro (con fuertes embotellamientos a la hora de la desconcentración), hubo réplicas de la protesta en varios puntos de la Ciudad, y en algunas localidades del conurbano y el interior bonaerense.La manifestación opositora también tuvo presencia en ciudades del interior como