Canela Bella: “Las unidades penales no están en condiciones para poder manejar los casos de COVID-19” 

Luego de confirmarse que 6 agentes de seguridad dieran positivo de COVID-19 en la Unidad Penal N° 50 de Batán y que se determinara aislar a más de 30 personas, Canela Bella, directora del “Proyecto Mecha” y una de las responsables del programa “Punto Denuncia Tortura” puesto en marcha por la Comisión Provincial por la Memoria, en dialogo con “el Retrato…” manifestó su preocupación por las actuales condiciones del sistema penitenciario y apuntó: “Las unidades penales no están en condiciones para poder manejar dentro del establecimiento carcelario los casos de COVID positivos”

“Se hizo un pedido desde Punto Denuncia Tortura de la comisión provincial y Proyecto Mecha para que se hagan hisopados generales o colectivos a las internas, pero hasta al momento no se tuvieron novedades al respecto”, sostuvo la referente del Frente de Liberados, en dialogo con “el Retrato…” al mismo tiempo que comentó que en otras ocasiones también se ha solicitado para la Unidad N°5 de Dolores, la Unidad N° 7 de Azul y la Unidad Penal N°44 de Batán.

En tal sentido, agregó que también este martes solicitaron a las autoridades provinciales que se provea elementos de higiene personal para las internas de la Unidad Penal N°50. “Se pidió alcohol en gel, lavandina, etcétera, pero hasta el momento no mandaron nada. A veces responden y otras veces no”, apuntó Canela Bella al mismo tiempo que aseguró que por el momento “no hay ninguna interna que registre síntomas de COVID-19”.

Por otra parte, indicó que la Unidad Penal N° 50 hay confirmado el caso de una oficial y 5 agentes de seguridad que arrojaron positivo de COVID-19. “Incluso se decidió aislar a 31 personas. Se activó el protocolo por servicio penitenciario y se cerró el ingreso y egreso de internas, es decir, ninguna detenida en dicho establecimiento puede ser trasladada del lugar o hacia el lugar”, comentó al mismo tiempo que agregó que “se estuvo desinfectando el lugar”.

Seguidamente, detalló que la situación tanto en la Unidad Penal N° XV como en la Unidad Penal N° 44 de Batán se encuentra por el momento “medianamente controlada”, ya que “ante pedidos de resfrío o síntomas de COVID-19 en los internos se activa el protocolo”. “Había dos chicos con tuberculosis en la XV y al compañero de celda por protocolo le hicieron el hisopado, los cuales arrojaron resultaron negativos”, comentó.

En ese contexto, cuestionó las condiciones de todo el sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires y en puntual la de las Unidades de Batán. “Se ha entregado solamente jabón blanco, algún bidón de lavandina y no mucho más que eso. Nunca hay nada. La salud es una porquería y los directores de la unidad han realizado varios pedidos de elementos de higiene, de termómetros para tomar la temperatura y demás”, apuntó a la vez que aclaró que “en la puerta de ingreso a la XV te toman la temperatura para que se pueda entregar la mercadería a la Unidad”.

“Me preocupa terriblemente la situación del sistema penitenciario, porque las unidades penales no están en condiciones para poder manejar dentro del establecimiento carcelario los casos de COVID positivos. Hay algunas cárceles que están en una situación más gravosa hoy por hoy como Dolores que en los últimos días falleció siendo asintomático”, sostuvo Canela Bella, directora del “Proyecto Mecha” y una de las responsables del programa “Punto Denuncia Tortura” puesto en marcha por la Comisión Provincial por la Memoria, en diálogo con “el Retrato…”