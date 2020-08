Matías Casimir: La pesca artesanal genera 300 empleos de forma directa y otros mil 500 de forma indirecta

En el marco del reciente otorgamiento de los primeros permisos por parte del municipio de General Pueyrredón para poder desempeñar la pesca artesanal de manera legal en Mar del Plata, Matías Casimir, coordinador de Pesca Artesanal Marítima de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, en dialogo con “el Retrato…” celebró la regularización de la actividad que beneficiará en forma directa a más de 300 familias marplatenses y remarcó: “El Estado pone ahora el foco en un sector que hacía años que estaba totalmente excluido”.

“Llegaron las primeras autorizaciones, las cuales fueron fruto del esfuerzo mancomunado de organismos provinciales y nacionales”, sostuvo el referente de pesca artesanal de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, organismo desde el cual hace varios años que se “viene intentando visibilizar la situación que atraviesa el sector, que son productores de alimentos”

En tal sentido, Casimir describió que el primer paso para la regularización de la actividad tenía que ver con obtener las autorizaciones de pesca. “Ellos pescaban sin estar autorizados por la provincia de Buenos Aires, porque no se abría el espacio para poder hacerlo”, indicó a la vez que comentó que frente a ello se articuló con diferentes organismos como el Senasa, el INTA e INIDEP para lograr desarticular dicha situación. “Hubo un compromiso muy fuerte por parte de la Dirección de Pesca de la Provincia Aires con el sector”, subrayó.

“El desarrollo de la pesca artesanal en las localidades costeras de la provincia de Buenos Aires contribuye a que en la localidad se pueda mejorar la seguridad alimentaria, porque ellos traen pescado que luego se comercializa en los barrios, lo cual de por sí ya tiene un valor sumamente positivo”, indicó.

Asimismo, remarcó que este sector “es un gran generador de trabajo”, ya que se regularizaron aproximadamente 300 empleos de forma directa y otros mil 500 de forma indirecta. “La pesca artesanal abraza a un montón de familias marplatenses”, aseguró el coordinador de pesca artesanal de la Secretaría Agricultura Familiar Campesina e Indígena.

“Son familias que venían desarrollando esta actividad desde hace mucho tiempo las que se verán beneficiadas por esta regularización de la pesca artesanal, pero lamentablemente estaban siendo perseguidos por el estado nacional y provincial en vez de acompañarlos”, apuntó al mismo tiempo que resaltó que ahora desde el gobierno “se propone sacarlos de esta marginalidad y dotarlos de herramientas para que puedan seguir produciendo alimentos”.

En relación a la calidad del producto, destacó que la misma “es superior” al de la pesca industrial. “En todos los países que tienen cultura en el consumo del pescado piden el producto de la pesca artesanal, porque es de excelencia y se comercializa a un precio sumamente bajo para el pueblo. El pescado tiene muchas proteínas e incluso es un alimento más barato”, expresó.

“Desde el Ministerio de Agricultura y Pesca se llevan adelante programas para fomentar el consumo de pescado en el país, porque hay que hacerlo crecer en general”, resaltó y añadió que hasta el momento son tres las embarcaciones que han recibido la autorización: la primera fue el bote “Rosana D” y ahora le llego el turno a “Rosana B” y “El Rocío.

Sin perjuicio de ello, detalló que se comenzó dando los permisos a las embarcaciones que tenían más condiciones y que tenían la libreta habilitante para conducir la embarcación, por ejemplo. “De a poco se irán resolviendo el resto de los problemas, porque la realidad es que el estado pone ahora el foco en un sector que hacía años que estaba totalmente excluido. Las cosas que hay que resolver son un montón”, afirmó.

Río Paraná: “Se están activando algunas líneas para poder

contener al sector de eventos inesperados y excepcionales”

Por otra parte, hizo hincapié en la situación del Río Paraná y explicó que las problemáticas son diferentes a las que ocurren en el mar. “Las dificultades que hay son muchas. Hubo una situación este año muy compleja por la bajante histórica que se dio y por ello, desde la Secretaría se están activando algunas líneas para poder contener al sector de eventos inesperados y excepcionales”, resaltó.

“Se está articulando para poder dar una mano, fortalecer a la parte más productiva y que puedan volver a pescar. La bajante afecta por ejemplo porque quizás muchos no pudieron reparar su embarcación porque no les ingresó dinero y cuando tienen que volver a salir a pescar no tienen los insumos necesarios para hacerlo”, sostuvo.