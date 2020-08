Autoridades del Foro de Seguridad reclaman mas patrulleros ante el infrenable avance de la delincuencia

En el marco de los hechos de inseguridad que afectan cada vez más a Mar del Plata, el Foro Municipal de Seguridad de General Pueyrredon presentó este viernes una carta ante las autoridades nacionales, provinciales y locales denunciando la situación que afecta a la ciudad y solicitando más patrulleros para poder completar el recorrido de la totalidad de las cuadrículas para el distrito como así también la presencia de Gendarmería en los barrios locales.

El Foro Municipal de Seguridad de General Pueyrredon presentó este viernes una carta ante la Secretaría de Seguridad como así también ante el presidente de la nación, Alberto Fernández, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ministro de seguridad Berni, para poder atender las necesidades de seguridad que se vieron complicadas en el último tiempo. En tal sentido, Juan Manuel López, presidente del Foro Municipal de Seguridad de General Pueyrredon, dialogó con “el Retrato…” y dio detalles sobre el petitorio.

“Mandamos una carta al presidente de la Nación, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al ministro de seguridad Berni y al intendente. Les hemos dicho la problemática que tenemos, los hechos violentos que ocurren, las entraderas, los robos de autos, de cubiertas, la inseguridad a la que están expuestos nuestros hijos o familiares que continuamente los asaltan, etcétera”, explicó el presidente del Foro Municipal de Seguridad de General Pueyrredon.

En tal sentido, López describió que se encuentran a la espera de una respuesta a dicho pedido, el cual fue avalado por más de 70 entidades de Mar del Plata como ONG, Sociedades de Fomento y Clubes, por parte de las autoridades. “Ya hemos presentado en otras ocasiones diferentes petitorios. El pasado 27 de julio se envió un email a Daniel Sosa comentándole la situación y también al Ministro de Seguridad de General Pueyrredón, Darío Oroquietal”, precisó

“La patrulla local tiene solo 5 móviles andando, de un total de 17 móviles. Necesitamos respuestas, porque hay una ordenanza a nivel local que está vigente que habla de la colaboración de la policía local”, apuntó al mismo tiempo que solicitó se arreglen los móviles de la policía local.

Juan Manuel López, presidente del Foro Municipal de Seguridad de General Pueyrredon, expresó: “Mar del Plata está muy complicada por el tema de la inseguridad, porque no tiene una prevención del comando de patrullas. Cada una de ellas tiene 120 manzanas y en la zona sur hay cuadrículas que son 220 manzanas”.

En tal sentido, indicó: “Ahora estamos 20 cuadrículas abajo. Todo eso hace a la prevención y al no tener las cuadrículas está pasando que no puede circular el patrullero, no hay mucho combustible y demás” y añadió que en función de ello el lunes pasado tuvieron un encuentro con autoridades del Ministerio, Daniel Sosa y Relaciones con la comunidad.

“Quedaron en contestar, porque iban a bajar los recursos lo antes posible. La única forma de seguir en Mar del Plata es cubriendo las cuadrículas que tenemos, porque hay una pelea entre municipio, provincia y nación y estamos de rehén los marplatenses en esto”, sostuvo el referente del Foro de Seguirdad.

En función de ello, López detalló que la zona sur, Nuevo Golf y Antártida Argentina de la ciudad son las más complicadas en ese sentido. “Hemos tenido reuniones con vecinos del lugar y el presidente de la Sociedad de Fomento de la zona Sur de la ciudad los cuales manifestaron su preocupación por la cantidad de episodios de inseguridad registrados en el último tiempo”, señaló.

“La parte más caliente es la cuadrícula 26, es decir, la zona de Las Canteras, Santa Celina, Lomas de Golf, etcétera. Hay una sola cuadrícula en esa área acompañada por el patrullero de la comisaría muchas veces que incluso es una zona muy grande porque son casi 220 manzanas”, agregó al mismo tiempo que comentó la zona norte de Mar del Plata, principalmente el barrio Las Dalias, también registró varios acontecimientos de inseguridad, pero en el último tiempo la situación se modificó al ponerse gendarmería y la patrulla local.

Por otra parte, expresó que en el último tiempo, pese al aislamiento social, preventivo y obligatorio, los hechos de inseguridad no han mermado. “Se va a hacer un relevamiento, porque incluso hay muchos quioscos en toda la periferia de la ciudad que venden bebidas alcohólicas después de hora. Inspección general tiene que trabajar en ese tema y bajar a los barrios, para que los chicos no tengan dónde ir a comprar y la realidad es que después pasa lo que pasa durante la madrugada”, sostuvo.

La carta a la cual “el Retrato…” tuvo acceso describe que “nos urge comunicarnos con usted, debido al aumento de hechos violentos en nuestra ciudad. Los barrios de nuestro municipio oscilan cada uno entre 45 manzanas y 180 manzanas algunos de ellos o sea que la cantidad de km a recorrer en un total de 123 barrios son realmente muchísimos para pensar la prevención, sin descontar, tema aparte los accidentes geográficos”.

“Hemos recorrido a lo largo de estos años un largo peregrinar de reclamos desoídos en relación a esta demanda ,la que hoy se torna imperante por la cantidad de hechos sufridos por nuestros vecinos en los últimos 60 días”, sostiene.

En otro de los párrafos, la carta comenta que “mutó el delito desordenadamente como la pandemia que vivimos, sufrimos entraderas violentas, robo a mano armada indiscriminadamente, arrebatos a toda hora, contamos con robagomas, rompevidrieras más lo que siempre termina siendo un ajuste de cuentas con muertes violentas”.