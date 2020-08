Alberto : “Nunca restringimos libertades, solo cuidamos salud de la gente” dijo al prorrogar la cuarentena al 30 de Agosto

El presidente Alberto Fernández anunció este viernes la prórroga del aislamiento social hasta el 30 de agosto, informó que se acordó con los gobernadores volver a la fase 1 en distritos con aumento considerable de contagios de coronavirus y comunicó que se habilitarán los deportes individuales.

Fernández explicó desde la residencia de Olivos que, según lo acordado con los gobernadores, se decidió “en las zonas rojas volver a la fase 1” y explicó que “el problema ya no es el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”, ya que el virus “se ha diseminado en todo el país y la circulación alcanza a 14 provincias”.

“El problema está presente y no estamos en condiciones de disponer con quién encontrarnos sin que eso suponga un riesgo” para ambas partes, advirtió Fernández, quien destacó que “funcionó el plan de ganar tiempo para ordenar el sistema de salud y dar tiempo a la ciencia para encontrar la solución médica, pero el riesgo existe”.

Acompañado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el Presidente enfatizó la necesidad de “acotar lo máximo posible la circulación y el encuentro entre personas” para evitar propagar el virus y señaló que “todos los gobernadores atribuyeron el aumento de contagios a la mayor circulación”.

El jefe de Estado expresó también que “algunos sienten que perdieron la libertad y todos extrañamos abrazar a nuestros afectos, pero no tenemos más solución que decirles que en esos encuentros el riegos se potencia enormemente”.

“El primer logro fue fortalecer el sistema de salud del AMBA, que por eso puede dar respuesta a todos, pero el número de contagios crece y los sistemas empiezan a mostrar grados de ocupación preocupantes”, dijo Fernández.

Asimismo, aseguró que tanto las industrias como los comercios que se habilitaron “siguieron los protocolos de apertura y no hubo problemas de contagios” e insistió en que la fuente de los casos positivos son los encuentros sociales, ante lo cual pidió más cuidado, en especial, a los jóvenes, ya que “tienen mucho que ver en no promover reuniones clandestinas”.

Fernández expresó, además, que hay coincidencia con “cada gobernador” en torno a observar “la misma preocupación y ver del mismo modo la realidad”, por lo que exhortó “al resto de los argentinos a que nos acompañen porque tenemos que ser muy cuidadosos, por encima de cualquier discurso de ocasión”.

En cuanto al anuncio de que el laboratorio argentino mAbxience será el productor del reactivo de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la Universidad de Oxford y AztraZeneca, el Presidente evaluó que la novedad genera “una ventana de esperanza” y “despeja incertidumbres”.

El mandatario contó que se comunicó con su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, -que también participará del desarrollo junto a Argentina para proveer a Latinoamérica de la vacuna-, y le expresó “la inmensa alegría de que la historia haya puesto juntos” en ese rol a ambos países.

“Mi gratitud por haber elegido a un laboratorio argentino para el desarrollo de la materia esencial de la vacuna; estoy feliz por mAbxience, donde trabajan un montón de investigadores del Conicet, tenemos que estar muy orgullosos”, agregó Fernández, tras sostener que “confía que pueda ser durante el primer trimestre” el lanzamiento.