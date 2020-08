Bordaisco: “La agenda que estamos discutiendo es por una buena temporada, no para suspenderla”

El presidente del Concejo Deliberante, Ariel Martínez Bordaisco, fue categórico al afirmar que “en las mesas de trabajo se está pensando en cómo lograr que Mar del Plata tenga una buena temporada en el contexto de la pandemia de Covid-19”, y que “no se piensa en suspender, sino en adaptar”.

“El Concejo está trabajando en varios proyectos, que son iniciativas de distintas fuerzas políticas y algunos de los cuales están muy avanzados. Sabemos que la situación es compleja y que la va a determinar la realidad epidemiológica, pero estamos poniendo gestión y alternativas políticas para convivir con eso, sin que la única solución sea la de cerrar todo”, explicó Bordaisco.

Las declaraciones del ministro de Salud de la Provincia, Daniel Gollán, encendieron alarmas entre comerciantes y operadores turísticos en general. El funcionario había dicho que era “inimaginable” una temporada de verano sin la vacuna. Al respecto, Bordaisco sostuvo: “No es posible hacer pronósticos, porque no controlamos las variables de la situación. Por eso, lo que tiene que hacer la dirigencia es pensar y proponer las maneras en que una temporada de verano puede realizarse en este contexto. No creo que sea inimaginable, al contrario, creo que es nuestra obligación imaginarlo.”

“La Provincia está también trabajando en el tema, con un proyecto de Consejo Turístico, que va a permitir la gestión específica de la temporada en todos los destinos bonaerenses, además de definir protocolos. Y el Ejecutivo local envió al Concejo proyectos que apuntan al fomento del turismo interno y local: la modificación del sistema de habilitaciones comerciales, por ejemplo. Eso tiene un impacto importante en la industria del Turismo; o el ‘Compre marplatense’, que ya está para ser votado en las próximas sesiones. Todas son ideas de políticas públicas para la reactivación económica y con la industria turística como un aspecto fundamental”, apuntó.

El titular del Concejo resaltó, además, que “en las próximas semanas y meses iremos generando herramientas que permitan avances: hay coincidencia entre distintos bloques en la importancia de declarar la emergencia económica del sector turístico; en impulsar el fomento del turismo con la incorporación de los gastos en turismo interno como deducibles del Impuesto a las Ganancias para la temporada 2020/2021. También está en carpeta la creación de espacios en el ámbito municipal para pensar el turismo durante y después de la pandemia; y la coordinación de acciones públicas y privadas con el Concejo como el articulador que propicie esa mesa de trabajo. Son todas medidas destinadas a fortalecer la idea de una temporada posible.

“El sector privado también está muy activo, generando protocolos, acercando propuestas. Y de esa sinergia con el Estado saldrán soluciones. El camino hacia la temporada es largo y seguramente tendrá dificultades, pero lo que tenemos que discutir a fondo es cómo vamos a gestionarla”, concluyó Bordaisco.