Personal de Tránsito dejo de cumplir servicio en las calles ante síntomas de Covid en compañeros

Unas diez personas dependientes al Departamento de Tránsito de la Municipalidad de General Pueyrredón se encuentran en sus casas a raíz de experimentar síntomas comunes al Covid, mientras esperan se adopten medidas para determinar su verdadero estado de salud. A todo esto el resto del personal dejó de prestar servicio en las calles ante el temor cierto de que por haber sido nexo epidemiológico directo y ser asintomático.

Insólitamente a media tarde de este lunes no se habría determinado la implementación del protocolo para este tipo de casos, y desde el propio gremio de los municipales se analizaban los pasos a seguir.

Loa trabajadores afectados cumplen funciones en la sede de Libertad 3557, en Belgrano casi España (sede de Inspección General) y en Tandil y Libertad donde se encuentra el playón de vehículos secuestrados.

EL OFICIALISMO NO QUIERE SUSPENDER EL ESTACIONAMIENTO MEDIDO

Paralelamente a esa situación la comisión de Transporte puso en tratamiento este lunes el expediente mediante el cual se solicitaba al Departamento Ejecutivo la posibilidad de extender la suspensión del sistema de estacionamiento medido en el partido de General Pueyrredon, por el término que dure la Emergencia Sanitaria, algo que no prosperó ya que los ediles del oficialismo (Vamos Juntos y UCR) no apoyó el pedido y solicitó la vuelta a comisión esperando un informe del Departamento Ejecutivo.

Los concejales Marcos Gutiérrez y Vito Amalfitano (Frente de Todos), habían afirmado que mientras por un lado “le pedimos a la gente que no utilice el transporte público pero no les damos la chance de no cobrarle el estacionamiento medido. Además es imposible afrontar el costo ya que la situación es muy grave”.

Idéntica posición mantuvo el curul Horacio Taccone (Acción Marplatense) que reclamó la suspensión “ya que nada cambió cuando el Ejecutivo dispuso la suspensión en su momento”.