Pablo Obeid : “Hay todo un esquema en negro de la economía mucho más grande de lo que se pensaba” 

En el marco del comienzo del pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), Pablo Obeid, director regional de la Anses Mar del Plata, dialogó con “el Retrato…” y expresó que el cronograma completo alcanza a unas 27 mil personas que también cobran la Asignación Universal por Hijo y a otros 117 mil beneficiarios más. “Lo que demostró este programa con los 9 millones de beneficiarios en ese universo es que hay todo un esquema en negro de la economía mucho más grande de lo que se pensaba”, afirmó.

“Arrancamos este lunes pagando el IFE en primer lugar a los que están cobrando también la asignación universal por hijo, que son en Mar del Plata 27 mil personas. Por lo que, se cobra el IFE en conjunto con la Asignación. De esta forma, es todo más ordenado, porque hay gente que ya venía cobrando con su tarjeta de débito y tenía su lugar”, sostuvo el titular de la Anses de Mar del Plata en conversación con “el Retrato…”

En tal sentido, Pablo Obeid señaló que “este lunes están cobrando todas las personas que tienen DNI finalizado en 0 y que este martes lo harán los que finalicen en 1. Es un día hábil por terminación de DNI” y remarcó que “cuando esto finalice se continúa con el pago al resto de los beneficiarios del IFE, que suman en total 117 mil personas. El cronograma completo lleva 4 semanas”.

“Cuando arranquen todo el resto lleva un tiempo de dos día por una terminación de DNI. La gente va a tener que entrar a la página de Anses donde ve el explicativo del IFE para ver si le toca el primer o segundo día y ahí es cuando tendrá depositada la plata”, sostuvo a la vez que aclaró que desde el organismo vienen trabajando en que todas las personas cuenten con tarjeta de débito a los efectos de ir distribuyendo el acceso.

En función de ello, explicó que “en realidad lo que sucede es que igualmente la gente va el día de cobro, porque necesitan la plata y la extraen. Esto requiere una logística, no solo por la cuestión sanitaria, sino por la recarga de los billetes, los bancos y demás, ya que se agota el efectivo” y añadió que “casi todo se hace por cajeros, no por caja”.

“Quienes no se habían logrado bancarizar en su momento recibieron el dinero por caja, les abrieron una cuenta y en estas semanas hay que coordinar que efectivamente se hagan de esa tarjeta de débito para que ya no tengan que ir más a cobrar por caja”, expresó el referente de la Anses a la vez que resaltó: “El 95% de quienes cobran ya tienen que tener su tarjeta de débito”.

En ese contexto, el titular de la Anses de Mar del Plata en conversación con “el Retrato…” adelantó que, teniendo en cuenta la cantidad de personas en Mar del Plata que reciben estos subsidios estatales, la cantidad de dinero que se inyecta en el comercio minorista de la economía local representa una “enormidad”.

Por otra parte, en relación a la posibilidad de nuevas incorporaciones al cobro del IFE indicó que “se estuvieron pagando altas que fueron reprocesadas y que por alguna razón que tiene que ver con que el alta fue más tarde y la cuenta están cobrando el IFE 2 en conjunto con el 3, pero el padrón con el que se está trabajando es con el de los 13 millones que se inscribieron al principio de todo” y comentó que “después hubo un período para actualizar datos de 40 días, luego se hicieron los cruces y no hay posibilidad de nuevas incorporaciones”.

“Este programa lo que demostró con los 9 millones de beneficiarios en ese universo, que son mayores de 18 y menores de 65 años, que no tenían un empleo registrado y que estaban dentro de las categorías más bajas de monotributo, es que hay todo un esquema en negro de la economía mucho más grande de lo que se pensaba”, resumió y añadió: “Hay un universo muy grande que no se va a reincorporar activamente al mercado de trabajo”.

A su vez, detalló que existe la idea de que esta situación va a derivar en un nuevo programa que puede alcanzar hasta la mitad de esta cifra “con distintos cortes y formas conceptuales de abordar” esta ayuda estatal en una primera instancia, es decir, se analiza “si es un seguro reforzado de desempleo más reforzado, con otras características o es un salario universal, el cual no tiene una contraprestación”.

“La segunda instancia tiene que ver con la capacidad financiera de cuánto debería ser. Lo que circula sobre que dicho ingreso sería de 17 mil pesos, es una derivación de lo que debería ser el salario mínimo, vital y móvil y muchos sostienen que tiene que ser equivalente al mismo”, completó.

Por último, Pablo Obeid se refirió a la situación actual de Mar del Plata. “Si una mira el ciclo de los últimos 20 años la desocupación siempre estuvo en los primeros lugares, lo cual tiene que ver con la estructura productiva de la ciudad y esos ciclos en el verano que entran 4 millones de los 8 de turistas”, apuntó.

“Incluso la economía en el resto del año no acompaña y no se han desarrollado otros sectores. Por lo que, venimos con una matriz muy similar hace tiempo”, resaltó al mismo tiempo que consideró que dicha situación “es un problema, porque el mercado de trabajo en el verano funciona bien, pero en el resto del año no. De esta forma, se condensan en la ciudad un montón de problemas respecto de la estacionalidad y el trabajo informal, porque a pesar de la inyección económica que representan estos subsidios del estado, la situación económica es muy grave”.