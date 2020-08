Martín Guzmán llamó a “tranquilizar la economía” y a “mantener la sostenibilidad de la deuda”

El ministro de Economía, Martín Guzmán, llamó esta sábado a “tranquilizar la economía” y a “mantener la sostenibilidad de la deuda”, al exponer en el foro virtual “Hablemos de Transformaciones” organizado por Agenda Argentina, un colectivo de intelectuales afín al Frente de Todos.

“Tranquilizar la economía es un concepto estructural, es poder tener una estructura productiva que satisfaga cinco objetivos”, afirmó Guzmán.

Según el ministro, debe ser “inclusiva y generar trabajo para todos y todas; dinámica, que genere más valor agregado; estable; federal y soberana, es decir no quedar rehenes de situaciones de endeudamiento insostenibles”.

“Aprovechemos esto que se está resolviendo para sentar las condiciones para protegernos como sociedad de episodios como tomar compromisos que dejan al país en situación de altísima vulnerabilidad y rehenes de situaciones que van en detrimento de la soberanía política y económica“, enfatizó.

Guzmán consideró que “una economía tranquila es estructural, le hace bien a las personas, permite salir de un ambiente de inseguridad económica“, pero admitió que es algo que “tenemos que ir construyendo entre todos, que no se logra de un día para el otro, es un proceso”.

Asimismo, planteó que “mantener la sostenibilidad de la deuda tiene que ser una política de Estado” y, por ello, es necesario “definir reglas para ver cómo nos integramos al sistema financiero internacional”.

“Integrarnos de una forma que tengamos la posibilidad de usar el crédito, pero usarlo bien, en pos de los objetivos que hablábamos, para generar trabajo, valor agregado, divisas, tener una estrategia federal y respetar nuestra soberanía”.

En el cierre de su participación, pidió “generar las condiciones para cuidar a la Argentina, que cuando haya otro gobierno no se pueda hacer cualquier cosa, y tomar decisiones que hipotequen el futuro del país, que dañen las oportunidades de generaciones de argentinas y argentinos”.

Bajo el lema “Hablemos de transformaciones: debatir y proponer para gobernar”, el encuentro virtual reunió a funcionarios nacionales, gobernadores, legisladores, intendentes y especialistas en varias áreas para “discutir ideas para salir de la pandemia con más igualdad, más derechos y más Estado”.