Tras el acuerdo con los bonistas, el Gobierno empieza a desplegar su agenda pospandemia

El Gobierno empezó esta semana a desplegar su agenda para la pospandemia, con la puesta en marcha de planes de obras financiados por el Estado Nacional con los que se propone darle impulso a la reactivación económica y al desarrollo descentralizado del país.

En lo que fue una semana de alivio y optimismo por el acuerdo con los bonistas, el Gobierno realizó esta semana anuncios, con el eje puesto en la obra pública y la construcción como el principal motor para dinamizar en el corto plazo la recuperación de la actividad económica y la generación de empleo genuino.

El presidente Alberto Fernández presentó esta semana un plan de obras públicas para cinco provincias y puso en marcha el nuevo Procrear, el plan de viviendas y adelantó algunas de las obras de infraestructura que estarán contempladas dentro del paquete de las 60 medidas que el Gobierno afina en diálogo permanente con las provincias y en coordinación entre todo el gabinete.

En el que fuera su primer acto público luego del acuerdo por la deuda externa, Fernández relanzó el martes pasado el plan Procrear, por el que se otorgarán 3000 mil créditos para la construcción, ampliación y refacción de viviendas, a partir de una inversión estatal de 25.000 millones de pesos.

“En política nada es más importante que la palabra empeñada y yo siento que estamos cumpliendo con nuestra palabra. Les dijimos a los argentinos que íbamos a poner el país de pie. Y que la deuda, que era un enorme condicionante que teníamos, no nos iba a impedir lograr un proceso de desarrollo y contar con los recursos necesarios para que ese desarrollo se vuelque no a la especulación sino a la producción y al trabajo. Y lo estamos logrando”, sostuvo en ese acto.

Hoy se conoció que, en las primeras 48 horas, la inscripción para el Procrear superó las 50 mil solicitudes, según informó la titular de la Anses, Fernanda Raverta.

El anuncio del Procrear fue complementado días después en Casa Rosada en un acto sobre el lanzamiento del Plan Nacional de Suelo Urbano que encabezaron ayer el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, junto a los ministros del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro y su par de Desarrollo Territorial y Hábitat, también a cargo del Procrear y presente en el anuncio del martes.

En contacto virtual con intendentes de todo el país, Cafiero sostuvo que frente a “una pandemia que azota”, el Gobierno avanza para que “no queden postergadas las prioridades” fijadas al comienzo de la administración y señaló que ahora “vuelven a la agenda pública de la reactivación y la recuperación que estamos todos esperando”.

En videoconferencia con sus gobernadores desde Olivos, el Presidente también encabezó esta semana el anuncio de un plan de obras de infraestructura para las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, San Juan y Santa Cruz, que tendrá una inversión estatal de 22.000 millones de pesos.

En las próximas semanas, se conocerán obras para otras provincias, también consensuadas con los gobernadores en el diálogo impulsado por Fernández y llevado adelante por De Pedro, junto a los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Economía, Martín Guzmán, que concluyera el lunes pasado con la visita de Axel Kicillof.

“Gracias a los gobernadores, porque junto con ellos estamos haciendo el país que soñamos”, los elogió durante un acto, para luego volver a destacar el acuerdo con los bonistas y señalar que “semejantes montos de deuda nos condicionaban absolutamente” y que, incluso, comprometían un plan de obras como el que se anunciaba para estas cinco provincias y que “nos permite generar 170 mil puestos de trabajo”.

El Presidente señaló que “las provincias cuyanas no pueden seguir sacando sus exportaciones por el puerto de Buenos Aires y pagando los costos extra que significa y que “el Corredor Bioceánico es prioritario”.

“Ayer hablábamos de esto con Wado de Pedro sobre dónde están las prioridades y la salida al Pacífico es una prioridad total”, expresó Fernández sobre una de las obras claves que serán presentadas dentro del paquete de las 60 medidas, según confiaron a Télam fuentes de Casa Rosada.

“La pandemia nos ha demostrado cómo es la Argentina: un país concentrado en el puerto de Buenos Aires. Esa Argentina no es una buena Argentina y estas obras hacen una mejor Argentina”, remarcó el mandatario, para luego señalar que “es una decisión del Estado dar mejor infraestructura y que el transporte de carga y personas funcione mejor en todo el país”.

La reactivación de tres tramos para convertir en autovías a la Ruta Provincial 11

El plan para las provinciasEl plan anunciado contempla para Buenos Aires la reactivación de tres tramos para convertir en autovías a la Ruta Provincial 11 y la Ruta Provincial 56, paralizadas desde agosto de 2019, a través de una inversión total de 4.744 millones de pesos.

En Entre Ríos, se reactivaron las tareas sobre la nueva autovía de la Ruta Nacional 18 (inversión de 7.030 millones), mientras que en Corrientes se comenzará sobre la remodelación y prolongación de colectores cloacales y una planta depuradora en la ciudad capital, a partir de una inversión total de 3.286 millones.

Para San Juan, la inversión será de 3.286 millones de pesos para la reactivación de la obra de duplicación de calzada sobre la Ruta Nacional 40 en el acceso norte de la capital provincial; mientras que en Santa Cruz se pondrán en marcha 44 obras de agua y saneamiento en 17 municipios, a partir de la inversión de 2.523 millones.

La intensa agenda presidencial de esta semana, atravesada por la negociación exitosa por con los acreedores privados, incluyó también el acto de inauguración de 364 plazas nuevas en tres cárceles de la provincia de Buenos Aires, en el marco de un plan que contempla la construcción de 15 hospitales penitenciarios en 12 distritos bonarenses.

Durante el acto de las obras que forman parte del “Plan de Insfraestructura Penitenciaria”, el Presidente dijo que “necesitamos construir más cárceles, porque si el delito crece más gente será condenada” y que “si un gobierno convierte a las cárceles en lugares de olvido y hacinamiento, ese gobierno no piensa ni éticamente, ni humanamente y ni siquiera piensa en el futuro”.