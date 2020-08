Mario Rodriguez: “No me quiero imaginar lo que le va a salir al municipio las costas del proceso”

Luego que la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires declaró caído en abstracto el conflicto de poderes con el Concejo Deliberante que planteó Carlos Arroyo a fines de 2018, en tanto el ex intendente de General Pueyrredón quitó por decreto la bonificación a los docentes del sistema educativo municipal, el ex concejal de la Unión Cívica Radical, Mario Rodríguez, dialogó con “el Retrato…” y consideró que “sería lo ideal” que aquellos “Arroyo, Mourelle y Distéfano” que tomaron esta decisión “en contra de toda razonabilidad” se hagan cargo de pagar los costas de esta contratación que hicieron.

En tal sentido, el ex concejal de la Unión Cívica Radical, Mario Rodríguez, que desde un primer momento del conflicto apoyó el reclamo docente, dialogó con “el Retrato…” y destacó lo resuelto por la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, en tanto declaró “caído en abstracto” el conflicto de poderes planteado. “Por un lado esta decisión deja ver que el reclamo que se hacía era justo y por otro que se hizo justicia”, remarcó.

“La caída en abstracto tiene que ver con que al comenzarse a pagar ya la bonificación, la Corte entiende que el tema está resuelto. Era lógico que fallara de esta manera”, afirmó a la vez que agregó que “ahora lo que viene es el pago de las costas”.

De esta forma, recordó que desde su bloque en 2018 cuestionaron “no solo que el gobierno municipal deje de pagar la bonificación docente”, lo cual “era un ataque al sistema educativo municipal”, sino también “por qué no se habían utilizado los abogados de planta del Municipio de General Pueyrredón de la Subsecretaría Legal y Técnica y se contrató uno de los estudios jurídicos más prestigiosos de la ciudad de La Plata”.

Conforme a ello, cuestionó: “No me quiero imaginar lo que le va a salir al municipio las costas del proceso que tienen que pagar, entre las cuales está el estudio jurídico que hizo todas las gestiones por la Municipalidad” a la vez que comentó que en los próximos días “seguramente” se conozca el costo económico que tuvo la decisión del ex intendente de General Pueyrredón, Carlos Arroyo, en conjunto con el ex Secretario de Educación y su entonces secretario de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle.

“Esto se planteó como un conflicto de poderes. Nosotros decíamos que el Concejo tenía ciertas atribuciones que el Ejecutivo negaba. Por eso, lamento también que muchos concejales que siguen en mandato incluso hayan votado en contra de la decisión mayoritaria del Concejo Deliberantes”, completó.

Asimismo, consideró que “sería lo ideal” que aquellos que tomaron esta decisión “en contra de toda razonabilidad” se hagan cargo de pagar los costas de esta contratación que hicieron. “Esta bonificación a los docentes se pagó durante 29 años de manera ininterrumpida en los diferentes gobiernos y al único que se le ocurrió cuestionarla fue a Arroyo”, apuntó.

“El Concejo Deliberante debería llevar adelante una gestión al respecto, por lo menos haciendo una declaración política en función de la situación económica que se está viviendo como para que quede claro quiénes fueron los responsables de este desatino”, concluyó el ex representante del Concejo Deliberante de General Pueyrredón, Mario Rodríguez en conversación con “el Retrato…”

El conflicto

El conflicto se desencadenó en 2018, cuando el gobierno de Arroyo y su entonces secretario de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle, modificaron por decreto la fórmula del código 59 que históricamente beneficiaba a los docentes del sistema educativo municipal. Por su parte, el Concejo Deliberante restableció el beneficio y Arroyo vetó la ordenanza en cuestión.

El cuerpo deliberativo, por insistencia, volvió a instaurarla y “ante la imposibilidad de obrar según su criterio”, Arroyo planteó en diciembre de 2018 un conflicto de poderes ante la Suprema Corte, con fundamento en que las ordenanzas que modificaban su decreto alteraban “sustancialmente” el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2018 y en que el proceder del Concejo era “ilegítimo” porque se arrogaba facultades privativas del Ejecutivo.