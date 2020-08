Juan Pablo Maisonave (Textiles) : “Sería muy duro para Mar del Plata prohibir el turismo en la temporada de verano”

En el marco de la delicada situación económica que se encuentran atravesando muchas actividades del país y luego de las recientes declaraciones del Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, el presidente de la Cámara Textil de la ciudad, Juan Pablo Maisonnave, en dialogo con “el Retrato…” se refirió a la actualidad del sector, en tanto las empresas “no están trabajando al 100%”, como así también al verano que se aproxima. “Sería muy duro para Mar del Plata prohibir el turismo en la temporada de verano, porque éste es transversal para todas las actividades”, afirmó.

“Con la presentación de los protocolos fuimos la primer industria que dio la posibilidad que las empresas o fábricas comiencen a trabajar, después cada una de ellas tomó la decisión individualmente, dependiendo de su canal de comercialización”, sostuvo el presidente de la Cámara Textil de la ciudad, Juan Pablo Maisonnave, en conversación con “el Retrato…”

En tal sentido, detalló que la mayoría de las empresas textiles de Mar del Plata no empezaron a fabricar o, bien, arrancaron pero con personal y horario reducido. “El canal de comercialización más importante, que es el de CABA o el AMBA, está cerrado y eso afecta a que las fábricas no estén trabajando al 100%”, completó.

“Hoy las empresas textiles están trabajando a un porcentaje mucho más bajo del que mantenían anteriormente”, subrayó a la vez que remarcó que se debe tener en cuenta que “la industria textil de Mar del Plata está nacionalizada, no solo se trabaja para los negocios de la ciudad sino fundamentalmente para todo el país y, en algunos casos, para el exterior también”.

En función de ello, Maisonnave explicó a “el Retrato…” que “con los canales de comercialización de CABA, en donde se conglomeran los pedidos mayoristas, obviamente se está hablando de una merma muy importante en el último tiempo” y añadió que “lo que alivianó un poco todo esto fue la apertura de los comercios de Mar del Plata”.

“Para los que tuvieron la posibilidad de volver a arrancar ha sido una buena decisión la del municipio. De hecho, las empresas han cumplido ampliamente con los protocolos que se fueron preparando en conjunto con la Secretaría de Producción y Salud como para poder comenzar”, valoró el reconocido empresario marplatense.

Sin perjuicio de ello, Maisonnave aclaró que, “si bien económicamente se está viendo que la venta no es la esperada, se sabía que el inicio iba a ser muy complicado, ello teniendo en cuenta que hubo una baja importante del poder adquisitivo, porque la mayoría de las empresas del sector privado estaban cerradas y con acuerdos de suspensión con porcentajes más bajos del salario, lo cual afectó directamente al mostrador de los locales”.

“VOLVER A LA FASE III NO ES LA SOLUCIÓN”

Por otra parte y al ser consultado por “el Retrato…” sobre la posibilidad que existe acerca que Mar del Plata vuelva a la Fase III del aislamiento social, preventivo y obligatorio, respondió: “Hicimos un análisis desde el sector en conjunto con la información que fue pasando el área de salud y obviamente creemos fuertemente que volver a la Fase III no es la solución”.

Si se da esta situación, consideró que el sector privado ya no tiene otra forma de poder “subsistir” que no sea la de tener que cerrar sus puertas definitivamente. “Hoy las empresas ya están en una situación críticas y por eso creemos que retroceder de fase no es la solución, más teniendo en cuenta que los focos o brotes se dieron fundamentalmente en actividades esenciales”, apuntó.

“Los casos que ocurrieron en el Parque Industrial son de una sola fábrica y automáticamente se aisló cumpliendo el protocolo como corresponde. Es inevitable lo que está sucediendo y obviamente las empresas tenemos que estar preparadas y cumplir con los protocoles para poder responder ante una situación de COVID”, remarcó y agregó: “No podemos vivir encerrados o las empresas cerradas, porque va a llegar un momento en que no se puedan pagar los sueldos, los servicios y la gente no sé de qué va a vivir en este caso”.

“SERÍA MUY DURO PARA MAR DEL PLATA PROHIBIR

EL TURISMO EN LA TEMPORADA DE VERANO”

Seguidamente se refirió a las declaraciones del Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, en tanto manifestó “es impensable una temporada de verano” de no aparecer antes la vacuna, ya que la mayoría de los turistas que concurren a la ciudad proceden de Capital Federal o Gran Buenos Aires. “Temporada normal no creo que exista, pero vamos a vivir una nueva realidad con toda esta situación”, señaló.

“Tenemos una ventaja: analizar y ver lo que está pasando en el continente europeo, en tanto los mismos están en plena temporada de verano en este momento. En algunos casos todo está funcionando, aunque también es verdad que ha habido brotes”, describió a la vez que consideró: “Es apresurado decir que no va a haber temporada sino hay vacuna”.

En relación a ello, consideró: “Estamos en una situación que hay que evaluar y analizar continuamente y en la que los especialistas sanitarios tendrán que decidir, en conjunto con los gobiernos municipales y provinciales, cumpliendo protocolos, si es viable o no lo es” al mismo tiempo que concluyó que “sería muy duro para Mar del Plata prohibir el turismo en la temporada de verano, porque éste es transversal para todas las actividades e impactaría mucho económicamente”.