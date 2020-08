Massa: “La inseguridad no es una sensación, es una realidad y hay que trabajar para atacar el delito”

La jornada tuvo lugar en el Cuartel Isla Demarchi de la Policía Federal Argentina. Allí, Massa y Fréderic recorrieron las instalaciones y el equipamiento tecnológico que esa fuerza tiene para la prevención del delito y el combate de incendios.

Estuvieron acompañados por el secretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba; y por Juan Carlos Hernández y Osvaldo Mato, jefe y subjefe de la PFA, respectivamente.

En ese contexto, Massa afirmó: “Tenemos que trabajar para atacar el delito. Así como frente a la pandemia, la mayoría de los argentinos tuvo que quedarse en casa para evitar contagiarse y el Estado puso recursos para compensar su situación, la decisión del Gobierno es poner toda la energía y los recursos para darle combate a la inseguridad”.

Massa también se refirió a los funcionarios judiciales. “Pero tenemos la necesidad de que la Justicia acompañe, porque si la policía captura, pero la Justicia libera, el esfuerzo que hay es saco roto”, continuó Massa.

Pero luego dejó una frase que no fue azarosa: “La inseguridad no es una sensación, es una realidad. Necesitamos una mejora en el sistema de justicia a la par del sistema de seguridad, porque si no las fuerzas profesionales de seguridad trabajan en la detención de delincuentes y después los delincuentes vuelven a la calle”.

Por su parte, Sabina Fréderic indicó: “Con Sergio Massa venimos trabajando de forma coordinada desde el inicio de nuestra gestión en diversos temas, ya que la materia de seguridad es transversal a los tres poderes. Establecemos puntos de acuerdo que son claves para mejorar la seguridad de todos”.

Las declaraciones de Massa llegan luego de que se difundieran apreciaciones de la propia Fréderic, en las que parecía minimizar la problemática y culpar a los medios, según un recorte discutible de una conferencia para un centro de estudios de Estados Unidos.

“No son muchos los robos, los medios de comunicación los hacen visibles”, es lo que habría dicho Fréderic. El párrafo fue más amplio: “Estamos viendo que hay hechos de violencia, robos, que están, digamos, alertando, sobre todo los medios de comunicación que lo hacen visible, siguen los casos. No son muchos casos, pero nosotros tenemos en la Argentina una gran intolerancia a la violencia que genera reacciones sociales y mediáticas aun cuando no sea el nivel de Brasil y México”.

Pero más allá de eso, la Casa Rosada decidió intervenir en el asunto y ayer Fréderic presentó una nueva fuerza especial de la PFA, la cual estará a disposición de los intendentes que la requieran. Esta división está pensada especialmente para la Provincia Buenos Aires. Y Massa reforzó la idea de la postura del oficialismo.