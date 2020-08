Tribunales: La fiscal Daniela Ledesma tiene COVID-19 y aíslan a todo el personal del segundo piso

Atento haberse confirmado en las últimas horas que el hisopado al cual se sometió la fiscal de Estupefacientes de Mar del Plata, Daniela Ledesma, diera positivo de coronavirus, se decidió aislar de manera preventiva a todo el personal de esa dependencia y de las que también comparten el segundo piso del edificio de Tribunales. La funcionaria actualmente se encuentra en buen estado de salud.

De esta forma, este miércoles por la noche se conocieron los resultados del hisopado que se realizó la Dra. Daniela Ledesma, atento haber registrado en los últimos días síntomas compatibles con la enfermedad, y el mismo arrojo resultado positivo. La funcionaria actualmente se encuentra, en líneas general, en buen estado de salud.

Por su parte, Alberto Agote, Secretario General de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), dialogó con “el Retrato…” y explicó que, atento haberse confirmado el caso positivo de COVID-19 de la fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción y juicio de estupefacientes, Daniela Ledesma, “se ordenó volver a desinfectar el segundo piso y todo el resto del edificio”.

Si bien desde el comienzo de la pandemia en la fiscalía de Estupefacientes el personal y los funcionarios –el otro fiscal del área es Leandro Favaro- estaban divididos en dos grupos que no tenían contacto entre sí, a partir de la confirmación del resultado ambos fueron aislados por catorce días. La medida también alcanza a los miembros de la fiscalía 1, a cargo de Fernando Castro, que comparten el mismo espacio físico.

“El personal que ya estaba de licencia o en aislamiento, porque tuvo contacto estrecho con la fiscal va a continuar en aislamiento, pero ahora se procedió a desinfectar todo nuevamente. De todas maneras, no se cerraron las dependencias ubicadas en el segundo piso del edificio”, señaló.

Asimismo, describió que la orden del presidente de la Cámara de Apelación en ejercicio de la superintendencia, Raúl Paolini, fue dejar “librado al titular de cada dependencia decidiera si cerraba o no. Por lo que, él no ordenó el cierre de la Fiscalía” al mismo tiempo que aclaró que el personal de dichas Unidades “eligió no concurrir al edificio y están trabajando desde sus casas”.

Por último, el titular de la Asociación Judicial Bonaerense adelantó que este jueves desde el gremio determinarán qué medidas se van a solicitar al respecto. “Estamos analizando la situación, aunque correspondería que se declare el asueto a todo el personal del segundo piso por lo menos”, señaló Agote en conversación con “el Retrato…”