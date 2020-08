Denuncian pésimas condiciones laborales en Tribunales y temen por la proliferación del coronavirus

Alberto Agote, secretario General de la Asociación Judicial Bonaerense seccional Mar del Plata, si bien reconoció que se tomaron las medidas sanitarias correspondientes, reclamó urgentes medidas luego del potencial caso de coronavirus en Tribunales en la Unidad Fiscal de Estupefacientes, que funciona en el segundo piso.

Agote el diálogo con “el Retrato…”dijo que “estamos esperando el resultado del hisopado del caso suscitado que presentaba sintomatología compatible con el Covid 19 y le pedimos a la Cámara Penal que aísle a los contactos estrechos de esta persona y proceda a limpiar y desinfectar el edificio. En ese sentido se habrían tomado las medidas necesarias. Pero estamos pidiendo al Ministerio de Trabajo de Provincia que inspeccione el edificio porque no se cumplen las medidas de prevención”.

Afirmó que “el tema es que el edificio es muy grande y hay muchas dependencias a las que asiste gente diariamente. Personas que circulan, detenidos, abogados…y no hay ni distancia y no están dadas las condiciones”, acotando acerca de las medidas que se pueden tomar “se resuelve tomando todas las medidas de prevención, reduciendo la planta de personal, haciendo uso del teletrabajo como primera medida. Son cuestiones que vienen de años y tienen que ver con el hacinamiento, la proliferación de ratas y que no terminan de resolverse”.

Calificó las condiciones laborales de pésimas. “Esto es así. No arrancó ahora. La pandemia expone estás cuestiones” para puntualizar finalmente que “hoy se está trabajando normalmente con guardias mínimas como hace unos meses”.