Panaderos se declararon en estado de alerta y movilización ante conflicto en la Panadería San Vicente

Dirigentes del Sindicato de Panaderos, que conduce Ernesto Coronel denunciaron incumplimientos de Panadería y Confitería “San Vicente” sita avenida Juan B. Justo Nº 1398 luego de fracasar en las cuatro audiencias llevadas a cabo en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires los días 25 de Junio, 02, 16 y 28 de Julio.

Las mismas se realizaron a los efectos de que ser registre al personal que allí trabaja y ante el fracaso de las negociaciones se declararon en Estado de Alerta y Movilización.

Los dirigentes panaderos afirman que lo que se registra “la empresa Leandro Martínez lo hace de forma defectuosa. Entrega recibos de sueldo por Medio Jornal o peor aún, inferior a la media jornada”

Afirman también que “abona salarios al 50% según CCT 231/94; no paga feriados; no paga aguinaldo; no paga vacaciones y no paga horas extras”