Mercedes Morro brindó detalles de  las actividades aprobadas por la Comisión de Reactivación del HCD

Luego de que el gobierno de Axel Kicillof oficializara este lunes que la cuarentena en Mar del Plata continúa en la fase 4 y en el marco de un pedido formulado por la Comisión de Reactivación Económica, sería inminente la aprobación en las próximas horas por parte del intendente Guillermo Montenegro de la prueba piloto de 14 días que contempla la habilitación de gimnasios y natatorios en Mar del Plata a partir de este martes.

Tras más de una hora de reunión, los concejales y autoridades municipales que conforman la Comisión de Reactivación Económica acordaron recomendar la puesta en marcha de una prueba piloto por 14 días para gimnasios y natatorios, los cuales desde hace más de 4 meses permanecen cerrados.

De esta forma, el intendente daría el visto bueno este lunes al pedido formulado por la comisión especial de reactivación económica y con la aprobación del mismo solo se permitirá actividades de baja intensidad, y en consecuencia no podrán utlizarse las cintas ni realizarse actividades relacionadas con el spinning.

“Hoy tuvimos otra reunión de la reactivación de la economía de Mar del Plata/Batán, en la cual se aprobaron las cosas que se discutieron el jueves pasado. Esperamos al fin de semana para ver lo que sucedía con Provincia y Nación para seguir una línea”, sostuvo la concejal de General Pueyrredón, Mercedes Morro, en diálogo con “el Retrato…”

Asimismo, la edil detalló que también podrían volver a funcionar en formato de prueba los salones donde se practica pilates, yoga, streching y similares; las ferias a cielo abierto (que tengan ordenanza habilitante), las escuelas de danza, las salas de ensayo y de formación artística, y los entrenamientos físico individual al aire libre en Villa Deportiva. “Se aprobaron las actividades físicas sin demasiado esfuerzo, la actividad de los artistas callejeros, entre otras cosas”, precisó.

“Hasta el momento el intendente Guillermo Montenegro siempre ha dado el visto bueno a los pedidos realizados por la comisión. Es una persona que está avocada a hacerle frente a este virus que lamentablemente es muy peligroso, pero no podemos estar encerrados en casa y que mientras tanto se venga el mundo abajo”, sostuvo.

En tal sentido, Morro expresó que hay que mantener los cuidados necesarios como ser el uso de barbijo, el distanciamiento social, el lavado de manos y cumplir con la responsabilidad de cada uno de los habitantes de Mar del Plata para, de esta forma, “aprender a convivir con este virus”.

“Esta cuarentena se ha extendido muchísimo tiempo y no tiene fecha de terminación. Por eso, hay que aprender a convivir con todo esto, tomando las medidas necesarias, cuidándonos y siendo responsables en cada cosa que hacemos”, afirmó la concejal marplatense e integrante de la Comisión de Reactivación Económica del Concejo Deliberante de General Pueyrredón.

INSPECTORES DE LA COMUNA SALDRÁN A LA CALLE A CONTROLAR

En relación a las actividades físicas habilitadas, Morro detalló que “las mismas deben ser de baja intensidad” y aseguró que el Municipio de General Pueyrredón se encargará de verificar el cumplimiento a este requerimiento en cada caso en puntual. “El cuerpo de inspectores de la comuna saldrá a la calle a verificar todas estas cosas, pero también va a depender mucho de la propia responsabilidad de cada uno, ya que de ellos dependerá el hecho de poder seguir abiertos o tener que cerrar nuevamente”, afirmó a la vez que agregó: “Está en juego la salud de toda la población y la propia vida de las personas, porque es un virus muy potente y dañino”.

Por otra parte adelantó que dentro de las próximas habilitaciones que se están estudiando desde la comisión de reactivación económica se encuentran las guarderías. “Hay muchas actividades que se están revisando, pero hay que ver que cada una de ellas presenten los protocolos. Las guarderías se están estudiando, porque es una cosa muy importante de autorizar, pero a la vez muy delicada”, indicó.

“Hay muchas actividades que quedan por habilitarse, pero desde la comisión se trata de ir sacando las que se consideran más importantes. Les pedimos a todos los responsables de cada rubro que acerquen sus necesidades, sus protocolos y todas aquellas cosas que ayudan a agilizar el trabajo que se viene haciendo”, sostuvo.

En ese contexto y teniendo en consideración que aún faltaría la firma del intendente de General Pueyrredón al decreto municipal, expresó: “Nosotros damos por descontada la firma de Montenegro, porque sabe que trabajamos con absoluta responsabilidad y criterio. Le agradecemos la confianza que ha demostrado hasta ahora a esta comisión” y añadió: “Doy por hecho que lo va a firmar y que estas actividades se habilitarían a partir de este martes en todo el distrito de General Pueyrredón”.

LAS NUEVAS DISPOSICIONES DEL MINISTERIO DE SALUD

Por último, cabe recordar que en virtud en los últimos criterios adoptados por el Ministerio de Salud, se ubican en fase 5 los municipios que en alguna de las últimas dos semanas hubiesen tenido menos de 10 nuevos casos positivos de coronavirus cada 100 mil habitantes por semana. En cambio, quienes tengan más de 10 nuevos casos cada 100 mil habientes por semana ocupan la fase 4. Por su parte, la fase 3 de la cuarentena sigue definida para los municipios en los que “se haya producido un brote o un aumento significativo y repentino de casos covid“.

Esta nueva actualización del sistema fases realizada este lunes trajo como novedad que fue quitada de la fase 5 la autorización para el desarrollo de “actividades sociales con distanciamiento físico de hasta diez personas”, medida que va en sintonía con el decreto emitido este domingo a la noche por el gobierno nacional a través del cual se dispuso que en esta etapa las regiones del país que se encuentren en la fase de “distanciamiento obligatorio” se prohíban “los eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas, en todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente”-

“La infracción a esta norma deberá ser denunciada por la autoridad interviniente a fin de que la autoridad competente determine si se cometieron los delitos previstos en los artículos 205 y 239 del Código Penal de la Nación”, establece el decreto presidencial.

En el sistema provincial, en los municipios que se encuentran en fase 4 se permiten, a diferencia de fase 3, las actividades de servicio doméstico; obra privada de construcción; venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir, calzado y juguetes en comercios de cercanía con ingreso de clientes; salidas de esparcimiento; actividades religiosas; servicio de comidas y bebidas para consumo en locales gastronómicos mientras que en la fase 5 se suman actividades culturales (transmisión remota y grabación de shows); actividades deportivas al aire libre; actividades recreativas con distanciamiento social y gimnasios.