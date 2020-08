Manifestacion, pintadas y denuncia contra el Hospital Español de Mar del Plata por presunta “mala praxis”

En consonancia con las denuncias que se vienen realizando desde hace varios años atrás de mala praxis, falta de atención y maltratos a pacientes que en muchos casos perdieron la vida, un grupo numeroso de personas se manifestaron este lunes con una protesta en el Hospital Español de Mar del Plata en la que volvieron a exponer los mismos reclamos, sumaron nuevos casos al listado de irregularidades y realizaron pintadas frente al edificio para exigir respuestas de las autoridades.

De esta forma, familiares y allegados de personas fallecidas se movilizaron este lunes hasta el Hospital Español de Mar del Plata, ubicado en San Luis 2562, para visibilizar las graves denuncias de mala praxis que existen contra la institución médica y acusaron a los directivos y médicos del lugar de “asesinos” y “negligentes”.

Hace unos años atrás el Hospital Español de Mar del Plata fue objeto de denuncias de ex trabajadores, familiares y pacientes respecto a las múltiples falencias en la atención y el cuidado a adultos mayores que acuden para recibir atención médica. Al no registrarse respuesta alguna de las autoridades, este lunes decidieron volvieron a manifestarse frente a la institución, tal como lo hicieron en enero pasado.

La pandemia del coronavirus los había obligado a suspender las jornadas de protesta, pero cansados por la situación decidieron retomarlas. Así, a través de carteles y fotos de pacientes afectados por la situación, realizaron pintadas en el frente para exponer una vez más los reclamos.

De hecho, entre las pintadas, pegaron un listado con los nombres y apellidos de los pacientes que murieron tras ser atendidos en la institución. Uno de los casos corresponde al de una mujer que perdió la vida de la semana pasada.

Las fotos y los nombres de médicos, enfermeros y directivos también fueron colocados en la entrada de la institución, que se encontraba abierta al momento del inicio de la protesta. Los disturbios generados en el ingreso al nosocomio llevó a la intervención de personal policial, que buscó evitar que los manifestantes sigan pintando las paredes y ventanas del lugar.

En diálogo con“el Retrato…” en enero de este año, Gabriela había relatado la situación que le tocó vivir con su padre. “Hace ocho días falleció mi papá luego que le rechazaran internarlo por dos oportunidades, luego que llegara con dificultades respiratorias. Estuvo una semana con pésima atención médica; un día llegue y hacia siete horas que tenía una chata puesta que le produjo un infección en la piel. Es más, un día que estaba en terapia le habían apagado el oxígeno, como queriendo dejarlo morir….”, sostuvo al mismo tiempo que había apuntado: “Ninguna autoridad del Español nos ha recibido”.

Por su parte, Milena explicó en dicho momento a “el Retrato…”: “Mi mamá, Liliana Algañaraz (55) entró con convulsiones y luego de estabilizarla la mandaron a mi casa. Luego de 48 horas presenta el mismo cuadro y la internan. La medicaron por 48 horas y todo seguía igual. Después la pasan a terapia porque convulsionó y me dijeron que tenía una posible leucemia y que debían punzarle le médula y hacerle transfunciones . Horas después me llaman que mamá había tenido un paro y cuando llego me informan que había muerto”.