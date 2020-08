El dirigente de SITOS, Daniel Díaz entre el festejo del Día del Niño y los logros que no se renuncian

A poco de celebrarse el Día del Niño, que se conmemora este año el próximo 16 de agosto, el Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias (SITOS), Daniel Díaz, en diálogo con “el Retrato…” expresó que en esta oportunidad, como consecuencia de la situación sanitaria que está afectando al país, entregarán vouchers de compra de juguetes para los hijos de los afiliados al gremio. A su vez, habló de la situación de los trabajadores y de la cuestión salarial.

“Para el día del niño siempre se ha intentado viajar con los hijos de los afiliados al Sindicato a diferentes lugares como San Clemente del Tuyú, el Parque de la Costa, etcétera. Ya era una tradición esto y también era una forma de brindarle la posibilidad de vivir esta experiencia a aquél que no lo podía hacer por sus propios medios”, sostuvo el principal referente del Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias.

En el marco de esta pandemia, Díaz anticipó que debió modificarse este “tradicional” festejo del Día del Niño. “No nos quedó otra opción que entregar juguetes, los cuales se otorgan por medio de un voucher de compra a los padres para que éstos los retiren por las jugueterías y luego los repartan entre sus hijos, ya que por el protocolo y los riesgos que podía haber debimos modificar la idea originaria”, señaló.

“Estamos llevando los vouchers a los diferentes sectores trabajo para que no se acumule gente en la sede del gremio”, indicó al mismo tiempo que aclaró que se repartirán unos 450 órdenes de compra de 2 mil 500 pesos cada una.

Por otra parte, hizo hincapié en la situación de los trabajadores del sector. “Hay muchos compañeros que están trabajando desde sus casas con la nueva modalidad de teletrabajo, pero también hay una gran cantidad de gente desempeñándose físicamente en su puesto de trabajo. Somos esenciales y la presencia de los empleados es necesaria”, remarcó y aclaró que solo el 10% del personal del Sindicato se encuentra avocado al cumplimiento de sus tareas bajo la modalidad de Teletrabajo.

“LA CONVIVENCIA CON EL TELETRABAJO ES DIFICIL”

Asimismo, consideró que “la convivencia es difícil” entre la modalidad de trabajo virtual y la tradicional. “Veo complicado esto, porque un compañero que asiste al lugar debe cumplir con el presentismo, el horario laboral, va a presentar dificultades con el tema de la movilidad y el uso del transporte público, mientras que uno desde su casa no”, sostuvo a la vez que subrayó: “No veo beneficiosa la ley de teletrabajo”.

Seguidamente, se refirió a la cuestión salarial de los trabajadores del sector. “Estamos esperando una última evaluación, porque hay logros que no se renuncian y más allá que no hay inflación, porque está todo congelado y no hay efectivo en los bolsillos de la gente, también tenemos que ver que la empresa pueda recaudar, lo cual ha bajado bastante en el último tiempo”, resaltó Díaz.

“Se viene hablando con el directorio de la empresa el hecho de ver qué se puede conseguir, sea una suma fija o una suma a cuenta, pero lo cierto es que ya se está trabajando en la próxima paritaria”, explicó y subrayó: “En primer término, no vamos a renunciar al salario y en segundo, nunca hemos dejado de trabajar”. Conforme a ello, completó que, sin perjuicio de haber mucho personal de Obras Sanitarias en sus domicilios por ser pacientes de riesgo, “el servicio se sigue brindando y se sigue trabajando como el primer día”.