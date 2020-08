El Presidente Alberto Fernandez defendió la reforma judicial: “Están construyendo ideas que no son ciertas”

El presidente Alberto Fernández afirmó que “es una discusión falsa la cantidad de miembros que podría tener la Corte Suprema de Justicia” en la reforma judicial impulsada esta semana y lamentó que los medios y un sector de la oposición creen “ideas e imágenes que no son ciertas”.

También sostuvo que la oposición, “en particular los que fueron funcionarios del gobierno de Cambiemos, deberían estar muy agradecidos de la reforma, porque les garantiza que nosotros no vamos a hacer con ellos lo que ellos hicieron con los funcionarios de Cristina Kirchner” al marcar su distancia respecto de “la doctrina (del camarista Martín) Irurzun”, vinculada a las prisiones preventivas indiscriminadas.

El jueves pasado, el proyecto de ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal ingresó a la cámara del Senado de la Nación, tras ser anunciado el día anterior por el Presidente en Casa de Gobierno.

La iniciativa es una de las promesas de la campaña electoral del año pasado, confirmada por el mandatario durante la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso nacional el pasado 1° de marzo, previo a la pandemia de coronavirus.

En la presentación del jueves último, el Presidente manifestó el objetivo principal de la reforma: “Nunca más a la justicia utilizada para saldar discusiones políticas” .

La iniciativa del Gobierno nacional se completa con la integración de un consejo consultivo integrado por 11 juristas de diferente pensamiento que debatirán, a pedido del jefe de Estado, diferentes aspectos que hacen al funcionamiento de la Justicia a nivel de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal y el Juicio por Jurados.

De ese debate surgiría un proyecto de “recomendación” que sería “no vinculante” y que luego sería enviado al Congreso para su debate en ambas cámaras.

Desde la presentación de ambas iniciativas, una ya en el Congreso y la otra por empezar a discutirse en el consejo consultivo, la oposición y algunos medios insistieron en afirmar que la vocación de los cambios que impulsaba el Poder Ejcutivo estaba vinculado a modificar el número de integrantes de la Corte, algo que también fue desmentido por la ministra de Justicia, Marcela Losardo, en un reportaje a C5N.