Laura Delpir denuncia que ”desde el Municipio no están priorizando las situaciones” originadas por el COVID

Luego de la muerte de una enfermera que se desempeñaba en el Hospital Houssay de General Pueyrredón, la cual falleció 24 horas después de haber recibido el alta por coronavirus, Laura Delpir, Secretaria General de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA) Mar del Plata, en dialogo con “el Retrato…” manifestó su preocupación por la situación de la Clínica Psicopatología del Mar, atento a que todos los pacientes de la institución son positivos. “Desde el Municipio no están priorizando las situaciones”, subrayó.

“No ha variado nada la situación, en cuanto a las medidas de protección que se le brinda al personal de salud que desempeña en los diferentes nosocomios de Mar del Plata, sino que la situación se ha agudizado en el último tiempo”, sostuvo la Secretaria General de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA) Mar del Plata en conversación con “el Retrato…”

En tal sentido, manifestó su preocupación por el personal de salud que se desempeña en la Clínica Psicopatología del Mar, ubicada en la zona del Faro, sobre la calle Corbeta Uruguay al 3000, atento a que en los últimos días desde la institución reportaron 53 casos de coronavirus. “No tienen el personal suficiente y todos los pacientes que están ahí dentro son positivos. No se ve incluso que hayan activado un protocolo”, adelantó.

Conforme a ello, consideró que la Secretaría de Salud del Municipio de General Pueyrredón debería analizar lo que está sucediendo en esta institución médica de la ciudad.

“El lunes uno de los enfermeros que se desempeña en la Clínica Psicopatología del Mar pidió que lo llevaran al hospital. Estuvo internado en el HPC, porque los compañeros siendo positivos estaban trabajando”, detalló a la vez que comentó “van a ingresar compañeras que se negativizaron o que nunca fueron positivas y se van a contagiar”.

“Desde el Municipio no están priorizando las situaciones, porque en una clínica psiquiátrica, donde tenés todos los pacientes positivos, deberían haberse derivado los mismos al Hospital Modular como así también haber desinfectado la Clínica para poder arrancar de vuelta con los que se van negativizando”, explicó la titular de ATSA.

Por otra parte, hizo hincapié en la situación del Hospital Houssay de la ciudad. “Hablamos con el representante de Pami a nivel local y ahora los compañeros están trabajando por grupos, se ha desinfectado el lugar como también se ha llamado a los compañeros y campañeras que están en los hoteles para brindarles contención psicológica”, sostuvo.

Delpir resaltó que también se encuentran realizando un relevamiento desde el gremio a los efectos de determinar la cantidad de trabajadoras que se encuentran en sus domicilios u hoteles cumpliendo con el aislamiento. “Muchas están solas y cuando las llamas las entretenés un rato, les das una palabra de aliento y les ofrecemos ayuda por si necesitan alguna cosa”, indicó.

Conforme a ello, describió que “es difícil” determinar cómo surgió el brote de COVID-19 en el Hospital Houssay. “Es complicado decir cómo salió o entró el virus, porque es invisible. El primer caso positivo se da en un piso que no es de aislamiento. Entonces la duda es quién lo llevó, porque al personal le tomaban la temperatura cuando entraba y demás”, sostuvo.

Seguidamente hizo hincapié en el avance del virus en el último tiempo en Mar del Plata. “Pasa por una cuestión de conciencia también: si no tengo síntomas me tengo que quedar en mi casa, porque no tengo que salir a buscar la enfermedad. La gente muy joven o los adultos mayores no toman los recaudos y andan sin barbijo o con la nariz afuera por ejemplo”, sostuvo.

“Los trabajadores han tomado mayor conciencia en el último tiempo y si no les brindan los elementos de seguridad en los hospitales desde el gremio intervenimos, pero en general se les están dando todas las cosas”, concluyó la Secretaria General de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA) Mar del Plata.