Lauría y Volponi solicitan el ingreso por excepción a no residentes que tengan casas en Mar del Plata

Los concejales Nicolás Lauría y Guillermo Volponi presentaron una iniciativa en el Concejo Deliberante para que se permita el ingreso de personas que no tienen domicilio en Mar del Plata pero son dueños de viviendas con no más de 48 hs de permanencia.

“El objetivo de los retenes en la ciudad es tener un control estricto de los vehículos que ingresan a la ciudad, y nos parece una tarea fundamental para evitar la propagación del virus en el marco de la pandemia” explicó el concejal Volponi

En la propuesta se establece que para contar con el permiso las personas deben presentar el turno ante la inmobiliaria o escribanía, un hisopado con no más de 48 hs. de realizado con resultado negativo, y que dicho permiso se extenderá solo por dos días para permanecer en la ciudad.

Nicolás Lauría señaló que “hoy las personas que tienen inmuebles en la ciudad y deben realizar transacciones u operaciones inmobiliarias no pueden ingresar. Las medidas producto de la pandemia se extendieron y hay operaciones que no se están pudiendo concretar, como ventas o alquileres, ya que los propietarios no pueden ingresar a la ciudad”

Para finalizar, los concejales concluyeron que “esto no implica que puedan concurrir a la ciudad a pasar tiempo en sus casas de veraneo, sino solamente que se les de un permiso si deben concretar operaciones inmobiliarias, ya que esta situación se extendió en el tiempo y resulta muy perjudicial, tanto para ellos como para los marplatenses y batanenses que están esperando concretar una venta o un alquiler”