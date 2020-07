Trabajadores de casinos se movilizaron y reclamaron el pago de sus haberes 

Pasados ya más de 4 meses de permanecer con las puertas de los establecimientos cerrados y ante la falta de respuestas de las autoridades a sus reclamos, trabajadores de casinos nucleados en diversas agrupaciones de la rama administrativa y juego de Mar del Plata decidieron movilizarse éste martes y realizaron una caravana de autos por el centro de la ciudad.

En tal sentido, Pablo Gelves, trabajador del casino y miembro de la agrupación “Agustín Tosco”, quién incluso se hizo presente en la caravana que tuvo como punto de encuentro el ingreso al Casino Central, dialogó con “el Retrato…” y explicó: “Después de 132 días, nosotros como agrupaciones opositoras a los distintos oficialismos dentro del Casino nos juntamos e hicimos una convocatoria en reclamo del pago integral de nuestros haberes y el pase a planta permanente de los compañeros contratados”.

“La manifestación nace de la no respuesta de las autoridades. Hace tiempo que venimos replicando esta idea, porque ya pasaron más de 4 meses que no tenemos solución a nuestros reclamos por parte del Instituto Provincial de Lotería y Casinos”, subrayó el referente de la agrupación opositora a los gremios principales a la vez que consideró que esta movilización realizada “la van a tener en cuenta porque protestaron más de 200 autos por este tema”.

En función de ello, aseguró: “No fue una manifestación menor sino que hubo un acompañamiento más que importante de parte de los compañeros” y agregó que en lo sucesivo estarán a la espera de obtener respuestas a sus reclamos aunque no descartó tomar nuevas medidas de fuerza ante la situación contraria. “Posiblemente si no nos dan una solución, vamos a tener que tomar algún tipo de medida. No está resuelto si se va a volver a hacer lo mismo”, indicó.

Por otra parte, el referente de la agrupación opositora “Agustín Tosco”, describió que casi tres mil trabajadores en toda la provincia se ven afectados con una disminución de sus ingreso que, en muchos casos, alcanza hasta al 50% con respecto a lo que cobraban previo al inicio de las medidas de prevención del coronavirus teniendo en cuenta la imposibilidad de generar la “caja de empleados y productividad” que conforma su sueldo.

“La realidad es que nosotros estamos desde hace varios meses cobrando el 50% menos de nuestros ingresos. Necesitamos una respuesta porque se han pasado cuestiones de emergencia alimentaria casi. No reclamamos bolsa de alimentos, sino que queremos que nos paguen nuestros ingresos integralmente cómo corresponde”, sostuvo.

Por último, resaltó que si bien por el momento no se han dado casos de despidos o suspensiones de trabajadores, se encuentran alertas por lo que puede llegar a suceder. “Ante la situación que está atravesamos, sumado a los anuncios del gobernadores del pase a planta de 15 mil trabajadores de la provincia de Buenos Aires y al anuncio del 2018 del pase a planta permanente incumplido de los compañeros, reclamamos que en este contexto se debe pasar a planta permanente a nuestros compañeros contratados”, concluyó.