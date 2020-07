Neme impulsa proyecto para que quienes no lleven el casco no puedan cargan combustible en sus motos

El concejal del oficialismo Agustín Neme presentó un proyecto de ordenanza que busca prohibir la venta y suministro de combustible en las estaciones de servicio a motociclistas que no lleven casco homologado y debidamente colocado.

Mediante la presentación de un proyecto de ordenanza ingresado al Concejo Deliberante, el concejal del oficialismo Agustín Neme propone que se prohíba la venta de combustible en estaciones de servicio y/o expendedores de combustibles inscriptos y habilitadas en el Partido de General Pueyrredon para vehículos ciclomotores, motocicletas, triciclos motorizados, cuatriciclos livianos y cuatriciclos cuando su conductor y acompañante no lleven consigo el casco reglamentario pertinente y debidamente colocado.

“Con este proyecto que elaboramos junto a la Secretaría de Seguridad, buscamos mejorar la seguridad vial y la seguridad en general en nuestra ciudad. Si bien el uso del casco es obligatorio, sabemos que esto no siempre se cumple. Debemos entender de una vez por todas que utilizar casco es sumamente importante, evita lesiones y salva vidas. Creemos que esta herramienta puede contribuir significativamente en este sentido” manifestó el concejal Agustín Neme.

Asimismo señaló que “debemos generar conciencia en la importancia de la utilización del casco. Y en este sentido debemos trabajar todos juntos entre el municipio, las estaciones de servicio y los usuarios para lograr una ciudad mejor. Nuestro objetivo es hacer foco sobre una cuestión central que es la seguridad vial y el cuidado de la vida”.

Por último manifestó que “de ninguna manera con este proyecto se le quita responsabilidad al municipio ni se busca equiparar las funciones de un playero con el de un policía o agente de tránsito. Lo que se busca es reforzar las normas para cuidar la vida de nuestros vecinos.”

Por su parte el proyecto mencionado estipula que las estaciones de servicio y expendedoras de combustible deberán colocar en los surtidores y otros lugares visibles carteles con la leyenda “PROTEGEMOS TU VIDA: SIN CASCO NO HAY COMBUSTIBLE”. También se determinan multas equivalentes al valor de trescientos cincuenta litros de nafta super para quienes no cumplan con la normativa propuesta.