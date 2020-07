Integrantes de tres centrales obreras le dieron su respaldo al INE

Secretarios generales de tres centrales obreras se reunieron, en las instalaciones del Instituto Nacional de Epidemiologia “Juan H. Jara”, con la Dra. Irene Pagano. En dicha reunión se pudo abordar y clarificar el trabajo que viene realizando el INE durante la pandemia. No solamente en el análisis de muestras para Covid-19, sino también en la elaboración de herramientas que permitan un mejor abordaje al difícil momento que atravesamos.

Un ejemplo claro es el desarrollo del VED-COVID. Un Software original desarrollado por un grupo del INE en conjunto con un desarrollador de la Facultad de Ingeniería de la UNMDP ya se ha implementado exitosamente en 14 municipios para el seguimiento de contactos, función para la cual se lo diseñó originalmente.

Pero en las últimas semanas ha ido creciendo una implementación complementaria del VEC, que es la de servir al mundo académico para el modelaje de situaciones epidemiológicas a partir de la simulación de brotes.

En la ocasion coincidieron en la necesidad que nuestro municipio incorpore el VED-COVID para lograr una mejor intervención sanitaria en el distrito.

Al término del encuentro los dirigentes enfatizaronb que exigen ” que la municipalidad realice los test en el INE, y no en laboratorios privados. En medio de una crisis sanitaria y económica, no entendemos la decisión de las autoridades municipales en gastar dinero de las y los marplatenses y batanences, enviados muestras para COVID-19 a un laboratorio privado en particular, menospreciando al INE, instituto de reconocida y amplia trayectoria a nivel nacional e internacional”.

También aprovecharon la oportunidad para agradecer “a cada trabajadora y trabajador que desempeña funciones en el mencionado organismo. Trabajadores que no tienen descanso, no disfrutan de fines de semana ni feriados. Trabajadores comprometidos con el cuidado de la salud publica y tener un Estado presente en momentos de crisis”.