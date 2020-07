Inauguran el Hospital Modular y Montenegro reconoció que vuelve locos a funcionarios de Alberto y Axel Kicillof

Este martes se realizó el acto formal de inauguración del Hospital Modular ubicado en el predio del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Contó con la presencia –a través de videoconferencia- del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y desde nuestra ciudad estuvieron presentes el intendente Guillermo Montenegro, el jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, y el viceministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak.

Al momento de la inauguración, el intendente Montenegro señaló: “La construcción de este hospital tiene que ver con el trabajo en conjunto a nivel nacional, provincial y municipal. Cuando empezamos, muchos no creían que se podía hacer en tan poco tiempo. Creo que demostramos que esto se puede hacer en un momento de pandemia, algo muy complejo no solamente para nuestra ciudad sino también para la provincia y el país. Todo lo que se fue haciendo desde todos los niveles, nos dio la oportunidad de estar preparados. Me parece que nos tiene que dejar como enseñanza el seguir trabajando juntos, más allá de las diferencias”.

Seguidamente, el jefe comunal agregó que “me siento muy reconfortado de lo que fuimos haciendo en nuestra ciudad. Alberto, vos sabés que soy muy insistente pero no sos el único que lo sabe, también Gabriel (Katopodis), a “Carlitos” Bianco que también vuelvo loco, al Gobernador, a la ministra de Gobierno, siempre pensando en qué es lo mejor para los ciudadanos de mi ciudad. Esto va más allá de cualquier discusión política sino que tiene que ver cómo superamos esta pandemia y otras cosas. Acá dimos el ejemplo que se puede trabajar en conjunto desde todas las áreas: políticos, empresarios, centrales trabajadoras”.

En esta misma línea, Montenegro destacó el trabajo “de nuestro equipo de Salud tanto a nivel nacional, provincial como municipal, a las fuerzas de seguridad que están trabajando muy fuerte”. Al mismo tiempo, también recordó a los familiares de víctimas de COVID: “Abrazamos a las familiares de las víctimas de esta pandemia que nos hace sufrir permanentemente, no son un número y nosotros lo vemos desde ese lugar. Nos queda claro que debemos seguir con el esfuerzo y el compromiso social”.

“En representación de todos los marplatenses, muchas gracias por todo lo que se hizo y lo que se está haciendo. Esto nos pone a prueba de qué madera estamos hechos y cómo seguimos adelante; la única forma de hacerlo es empujando y todos juntos”, concluyó Montenegro.

DETALLES DE LA OBRA

La obra tiene cerca de 500 metros cuadrados y cuenta con un diseño adaptable y flexible, con un módulo equipado con camas comunes de internación y de terapia intensiva.

El hospital Modular tiene una capacidad de 76 camas totales, divididas en 24 camas para la Unidad de Terapia Intensiva y 52 camas asignadas para Terapia Intermedia (52) e Internación Común (40), monitores con sus respectivos módulos de monitoreo, biombos y separadores por cortinas, entre otros elementos que garantizarán un equipamiento acorde a la emergencia que plantea el Covid-19.