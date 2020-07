Coronavirus: suman 3.179 los fallecidos y 173.355 los contagiados desde el inicio de la pandemia en el país

Ciento veinte personas murieron y 5.939 fueron diagnosticados con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 3.179 los fallecidos y 173.355 los contagiados desde el inicio de la pandemia, mientras el presidente Alberto Fernández aseguró que “el interés primero es cuidar la salud de las y los argentinos”.

El Ministerio de Salud informó que del total de positivos, 1.119 (0,6%) son importados, 51.090 (29,5%) contactos estrechos de casos confirmados, 92.435 (53,3%) casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

El reporte vespertino consignó que murieron 53 hombres, 34 residentes en la provincia de Buenos Aires; 17 en la Ciudad de Buenos Aires; 1 en Córdoba; 1 Río Negro; y 44 mujeres; 20 en la provincia de Buenos Aires; 21 en la Ciudad de Buenos Aires; 1 en la provincia de Córdoba, 1 en Mendoza y 1 en Río Negro.

El parte matutino precisó que fallecieron 12 hombres, 8 en la provincia de Buenos Aires; 3 en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 1 en la provincia de Mendoza; y 11 mujeres; 7 en la provincia de Buenos Aires y 4 en la Ciudad de Buenos Aires.

El ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, aseguró que “la reactivación del consumo interno y las inversiones son dos de los pilares fundamentales para la Argentina pospandemia”, durante una visita oficial de las autoridades del Ministerio y del municipio a la planta de Malvinas Argentinas de la empresa Unilever.

Por otra parte, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se reunirá este miercoles en La Plata con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para evaluar datos sanitarios de la pandemia, como la cantidad de contagios de la Covid-19 y el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva en hospitales de la región metropolitana.

El ministro de Salud de la provincia de Buenos aires, Daniel Gollan, dijo que se están evaluando los últimos números y la velocidad en el ascenso de los casos de coronavirus en territorio bonaerense y el AMBA, y adelantó que, si se disparan mucho los casos, en agosto “el sistema va a saturar”.

En cuanto a los contagios, un relevamiento realizado por Télam dio cuenta de que nuevos brotes de coronavirus generados por contactos estrechos con personas asintomáticas en situaciones que no contemplaron el distanciamiento social, como traslados, asados o festejos de cumpleaños, obligaron a varias provincias a extremar las condiciones de la cuarentena y vigilar la cadena de transmisión en conglomerados de distintas ciudades.

EN EL PLANO INTERNACIONAL

En el plano global, el resurgimiento del coronavirus en Europa quedó este martes aun más en evidencia con la imposición del barbijo y otras restricciones en más regiones de España y la inminente prórroga del estado de emergencia en Italia, mientras varios países asiáticos combatían rebrotes y los casos seguían en aumento en Estados Unidos y América latina.

En España, las autoridades de Cataluña anunciaron “mano dura” contra quienes no cumplan las medidas preventivas y no descartaron decretar confinamientos selectivos.

En Italia, el Senado aprobó el pedido del primer ministro Giuseppe Conte para prorrogar hasta el 15 de octubre el estado de emergencia por la pandemia.

En tanto, en China se reportaron hoy 64 nuevos casos de transmisión local en las últimas 24 horas, el mayor número desde el 6 de marzo, y por segundo día consecutivo se batió el récord diario de esa clase de contagios en ese período.

En Japón creció la alarma ante lo que las autoridades calificaron como “impactantes cifras” récord de nuevos casos de coronavirus y la preocupación no se centró únicamente en Tokio -epicentro de los contagios en las últimas semanas- sino también en Osaka y Nagoya.

Vietnam, cuya gestión del coronavirus es considerada un éxito, suspendió todo tipo de transporte desde y hacia el destino turístico Danang al detectar los primeros casos en el país luego de casi 100 días.

A su vez, en Israel -que vive una segunda ola de contagios más fuerte que la primera- se volvieron a reportar más de 2.000 casos nuevos de coronavirus.

Irán reportó la cifra más alta de muertos diarios por coronavirus desde el comienzo de la pandemia y la provincia de Teherán, la más habitada y concurrida del país, “por primera vez se colocó en el estado rojo (alerta máxima)”, anunció la vocera del Ministerio de Salud, Sadat Lari.

En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó al principal epidemiólogo del país y asesor de la Casa Blanca, Anthony Fauci, y retomó su recomendación del polémico antipalúdico hidroxicloroquina para el tratamiento del coronavirus.

En Brasil el gobierno reportó que durante el primer semestre se perdieron 1,2 millones de empleos formales debido a la pandemia pero, al mismo tiempo, un informe privado sostuvo que la ayuda de emergencia dispuesta por las autoridades marcó una reducción récord de la indigencia y disparó el consumo.