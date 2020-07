Alberto: “Los acreedores deben saber que no vamos a postergar a ningún argentino para pagar la deuda”

El presidente Alberto Fernández aseguró que “todos los acreedores deben saber que no vamos a postergar a ningún argentino para pagar una deuda que no podemos pagar” y señaló que “la prioridad” del Gobierno es “cuidar la salud y nadie nos va a doblegar en eso”.

“No debe dudar ningún argentino ni ningún acreedor de que mientras que la pandemia exista, el Gobierno va a estar al lado de los que más lo necesitan; somos muy conscientes de cuál es la prioridad: cuidar la salud de los argentinos y nadie nos va a doblegar en eso“, dijo Fernández al encabezar la apertura del Hospital General de Agudos Doctor René Favaloro, en La Matanza.

El mandatario participó a través de una videoconferencia en la residencia de Olivos de la apertura de ese hospital, que estuvo cuatro años paralizado.

“Es muy difícil de entender que alguien haya elegido no poner en marcha un hospital de esta magnitud”, dijo el jefe de Estado al tiempo que resaltó la figura de Favaloro, de quien el establecimiento lleva el nombre.

Recordó que cuando Cristina Fernández de Kirchner terminó su gobierno, nadie quiso poner en marcha los hospitales construidos durante su gestión, decisión que le resultó “impactante” y que hoy lo llena de “orgullo” poder revertirla y poner esos establecimientos al servicio de “los sectores más débiles”, ya que su utilidad comienza con la pandemia pero continuará también cuando esta concluya.

“En cuatro meses, La Matanza tendrá un segundo hospital igual a este y nos pone muy contentos poder terminar con esas obras que inició Fernández de Kirchner y que durante cuatro años quedaron abandonadas”, dijo, al mismo tiempo que puso en marcha cuatro Hospitales Modulares en diferentes puntos del país.

En otro orden, el mandatario pidió a la gente “no enojarse” con quienes son “reticentes a la lógica de la apertura”, en referencia a gobernadores e intendentes que deben tomar medidas restrictivas frente a la pandemia porque están evitando que la gente “se contagie, se enferme y padezca”, ante el crecimiento de casos y fallecimientos.

En este sentido, se refirió al intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, y a los marplatenses, en momentos en que crecen los casos en esa ciudad.

“Estamos muy lejos de haber pasado el problema de la pandemia y acercándonos al pico de contagios, lo que nos exige inaugurar todos estos hospitales, y tal vez otros, para poder atender a todos; hay que ser muy prudentes porque el virus está circulando”, advirtió.

Fernández expresó que el Gobierno “mira toda la película” en lugar de “fotografías aisladas” y señaló que “hay un foco en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que irradia contagio al resto del país y no podemos estar desatentos a esos”.

“Uno se da cuenta de que la lucha es larga, persistente y lo único que nos cuida es quedarnos en casa”, concluyó el jefe de Estado.

Fernández estuvo acompañado en Olivos por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, y conectado a través de la videoconferencia con los gobernadores Juan Schiaretti (Córdoba) y Jorge Capitanich (Chaco), además del intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.

“Mientras la gente se cuidaba en sus casas, el Gobierno construyó hospitales, convocó médicos, compró respiradores y se preparó para salvar vidas; es lo que nos encomendó el Presidente: estar a la altura del esfuerzo que hizo cada argentino”, dijo Katopodis en el acto.

El funcionario destacó que se reconoció ese esfuerzo “con trabajo serio y responsable” y apuntó que “estas obras definen, en cada una de las localidades, si colapsa o no el sistema de salud”.

También conectados desde La Matanza, participaron en el acto el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

“En el medio de esta tragedia (por la pandemia), hoy es un día alegre y de realizaciones”, evaluó Kicillof, al señalar que el hospital inaugurado “fue un monumento al abandono y a la desidia durante cuatro años” en la administración de Cambiemos, lo que consideró “imperdonable”.

El gobernador enfatizó que, “gracias a sus trabajadores“, a la anterior intendenta Verónica Magario, y al actual jefe comunal, Fernando Espinoza, el lugar “no fue saqueado y destruido como ocurrió con otros hospitales en las mismas condiciones”.