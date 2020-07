El 40% de los docentes universitarios con dificultades para dar clases virtuales

Según una encuesta federal, realizada por el gremio que representa a los docentes de las 32 sedes de la Universidad Tecnológica Nacional, el 40% de los docentes no posee equipamiento tecnológico propio actualizado, tiene problemas de conectividad y le falta capacitación para este nuevo desafío del teletrabajo.

La Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (FAGDUT) realizó una encuesta a sus representados que arrojó datos alarmantes; el 40% de los docentes afirma que en su hogar no posee equipamiento tecnológico propio y actualizado vigente a los requerimientos de videoconferencias y campus virtuales, el 50% tiene interferencias visuales y sonoras al momento del teletrabajo, y más del 60% no cuenta con el equipamiento mínimo de higiene y seguridad para realizar sus tareas, según reveló la encuesta que contestaron más de 800 docentes de todo el país. Así, la virtualidad representa un inconveniente para muchos docentes que no cuentan con los insumos necesarios.

“Los docentes queremos seguir enseñando a pesar del aislamiento social, y con nuestra formación técnica sabemos que la tecnología puede ser una aliada, pero los resultados de la encuesta que hicimos a nivel nacional ponen en evidencia que no están dadas las condiciones para exigir a todos los docentes que se sumaran al teletrabajo”, explicó el secretario general de FAGDUT, Ing. Norberto Heyaca (FOTO) . Y por si lo anterior fuese poco, el informe demostró que al 72% de los docentes el cambio a la modalidad de clases no presenciales le generó más tiempo para cumplir las exigencias académicas.

Si bien el gremio trata de ayudar a superar tales limitaciones con créditos y subsidios para la compra de equipamiento informático y cursos de capacitación específicos, hubo temas en los que poco pudo hacer; por ejemplo el 25% de los docentes consultados expresaron no poseer conectividad en su domicilio o que la misma era inestable. “El aislamiento también puso en evidencia los problemas de conectividad y acceso a internet en Argentina”, reflexionó Heyaca, y contó que “esta problemática se profundiza aún más cuando nos alejamos de los grandes centros urbanos donde generalmente hay sólo una empresa proveedora de acceso a internet”.

“Desde nuestro gremio podemos percibir de cerca esta disparidad, ya que representamos a todos los docentes de las 32 sedes de la UTN, que están distribuidas a lo largo y ancho del país, lo que nos permite ser testigos directos de la denominada brecha digital”, señaló el secretario general de FAGDUT.

“Como primera medida para acortar la brecha digital, el Ministerio de Educación debería ampliar el acceso a herramientas tecnológicas para quienes no cuenten con ellas, haciendo hincapié también en la conectividad gratuita a los portales educativos”, sostuvo el ingeniero.

“Por otra parte nuestros hogares se convirtieron en ámbitos de trabajo, lo que propone nuevos desafíos que tienen que ir acompañados con políticas estatales transversales que permitan crear una cultura del teletrabajo”, destacó el dirigente gremial.

La encuesta también reveló que la mitad de los docentes poseen interferencias visuales y sonoras al momento del teletrabajo que afectan a su desempeño. Y esa cifra se eleva a un 59% de profesores que indicaron que en el mismo ambiente también hay alguien de la familia teletrabajando o estudiando virtualmente, por lo que también se puede deducir que comparten los mismos requerimientos de internet. “Por eso desde FAGDUT decimos que tampoco el hecho de tener internet signifique estar conectados”, deslizó Norberto Heyaca, y resaltó que en muchos hogares los docentes tienen personas a cargo para su cuidado.

Desde el sindicato remarcaron la necesidad de que se apruebe la Ley de Teletrabajo para que –entre otros derechos- se garanticen las condiciones de higiene y seguridad en el ámbito laboral y el derecho a la desconexión, por las extensas jornadas de trabajo, y que se tome conciencia de la importancia del entorno físico en que se desarrollan las tareas. En este sentido, la encuesta arrojó que el 61% de los docentes no cuenta con el equipamiento necesario para realizar sus obligaciones; silla ergonómica, mesa o escritorio a una altura adecuada, entre otras, así como normas de protección eléctrica.

Asimismo, desde FAGDUT señalaron que están entregando a los afiliados barbijos y máscaras de protección como aporte a la contención de los docentes y previendo que difícilmente el empleador pueda aportar tales elementos al volver a la presencialidad. Al respecto, el secretario general también señaló que han aportado recursos para la realización de tareas y ejemplificó: “En la Unidad Académica Mar del Plata el gremio adquirió la licencia profesional de un programa de videoconferencias y lo puso a disposición de los afiliados para que puedan dar clases o tomar exámenes en mejores condiciones que con las gratuitas”, relató.

En este sentido, la encuesta que completaron docentes de las 32 sedes de la Universidad Tecnológica Nacional también dejó al descubierto que un 72% de los profesores no tenía experiencia alguna como organizadores de videoconferencias.

“Si bien FAGDUT brinda constantes capacitaciones gratuitas a nuestros colegas, la demanda creció enormemente de un día para el otro y nos vimos desbordados por los pedidos de nuevos cursos porque tampoco fue suficiente la capacitación institucional de la UTN, tanto para el manejo del campus virtual como para administrar videoconferencias”, manifestó Norberto Heyaca.

“Desde lo gremial nos encontramos con conflictos generados por exigencias de dar clases por videoconferencia o a través del campus virtual pero sin el aporte de los medios para llevarlas a cabo, ni equipamiento, ni conectividad, ni tampoco capacitación y mucho menos un lugar acondicionado para tal fin”, enfatizó el dirigente docente.

Así y todo los docentes tecnológicos se la arreglaron para suplir la presencialidad en un contexto donde la pandemia obligó el cierre de las aulas. Solo el 45% de las Facultades Regionales habían iniciado las clases correspondientes al año académico 2020 antes del decreto de aislamiento preventivo social y obligatorio, por lo que más de la mitad de los docentes no tuvo posibilidad de dar clases de manera presencial.