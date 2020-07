Vito Amalfitano: “Cambiemos y Acción Marplatense avalaron que Montenegro aumente el boleto”

Desde el bloque de concejales del Frente de Todos rechazaron delegar la responsabilidad al intendente y aseguraron que “no es un momento para seguir golpeando los bolsillos de los vecinos y vecinas”.

Mediante un proyecto de la coalición de Cambiemos y Acción Marplatense, se facultó al intendente para que pueda aumentar la tarifa del transporte público de pasajeros. “Esta medida es irresponsable Y no cuida a nuestros vecinos y vecinas. Creemos que no es el momento para permitir un aumento del boleto de colectivos y así lo demostramos con nuestro voto negativo como bloque junto a Ariel Ciano. En este contexto de pandemia y con la deficiencia que tiene el pliego del transporte sostenemos que la última opción era esta, que terminará seguramente en el aumento de Montenegro”, cuestionó Vito Amalfitano.

“Con este inminente aumento, la tarifa plana en el casco urbano quedará en $35,24 pero sabemos que aquellos vecinos que viven en Sierra de los Padres, El Boquerón o San Eduardo del Mar pagarán $55,92 mientras que quienes tengan que trasladarse desde o hacia Batán o Colonia Chapadmalal tendrán un costo de $46,01. Este aumento será un fuerte impacto en la economía de los y las marplatenses y batanenses golpeados por el contexto que pandemia que atravesamos”, agregó.

“Creemos que debe quedar claro que será el aumento del intendente Guillermo Montenegro en plena pandemia. Cada uno tendrá que hacerse responsable de sus actos, también de un extraño cambio de articulado a último momento. Concejales y concejalas que delegaron facultades propias al intendente son responsables de esta práctica y del aumento del boleto que llegará desde el Ejecutivo”, subrayó Amalfitano.

En ese marco, agregó: “Toda la celeridad que tuvo el Ejecutivo, con Montenegro a la cabeza, para llevar el aumento del boleto al Concejo Deliberante no la tuvo para evitar el corte del servicio nocturno de transporte que duró un mes y se reestableció gracias a la iniciativa de nuestro bloque ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia”.

Además, recordó: “Desde nuestro bloque pedimos congelar la tarifa del transporte en Enero en sintonía con la decisión del presidente Alberto Fernández de detener el agresivo ajuste que venía del gobierno de Cambiemos. Montenegro no derogó un decreto de Arroyo y avaló dos aumentos más. En las comisiones de esta semana planteamos rever el servicio, el pliego y las condiciones del transporte pero no fuimos escuchados de la misma manera que no son escuchadas las necesidades de nuestros vecinos”.