Salvarezza: “Con el suero elaborado con caballos Argentina tendría su estrategia contra el coronavirus”

El suero hiperinmune toma una proteína del virus, la inyecta en los caballos y ellos generan los anticuerpos

El ministro destacó que “hay que encontrar esos 250 pacientes, por ejemplo en el Sanatorio Güemes, en el Instituto de Diagnóstico Médico de La Plata, el Hospital Pirovano o el de Cañuelas a quienes se les va suministrar este suero equino hiperinmune”.

“Este suero se utiliza en otras aplicaciones pero en coronavirus entiendo que es un desarrolló único en el mundo, aunque en muchos países se usa el plasma. No sabemos aún si es más rápìda la recuperación de pacientes que con el plasma, hay que tener en cuenta que el uso del plasma, también está en fase clínica y se aprobó por uso compasivo”, aseguró Salvarezza.

El funcionario destacó que “aún no sabemos si el suero hiperinmune se podrá usar bajo uso compasivo”.

Y agregó que “de ser aprobado en seres humanos nos pondría a la vanguardia a nivel mundial en la lucha contra el coronavirus, ya que evitaría que muchos pacientes lleguen a terapia intensiva, le quitaría mucha presión al sistema sanitario”.

El suero fue desarrollado por la empresa Inmunova, que cuenta con investigadores del Conicet, la Universidad de San Martín mientras que hay una empresa que suministró los caballos.

Este consorcio recibió los fondos para este proyecto desde la Unidad Coronavirus del Ministerio de Ciencia y Tecnología , además del aportado por las empresas.