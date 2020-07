Pepsico: Dictan la conciliación obligatoria y se levanta la medida de fuerza que cumplían hace tres días 

Después de tres días de conflicto en la reconocida empresa “Pepsico”, finalmente el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y durante la noche de este jueves se levantó la medida de fuerza dispuesta por los trabajadores de la planta ubicada en el Parque Industrial de Mar del Plata. El martes se realizará una nueva audiencia y en caso de no obtener una solución favorable a sus reclamos, desde el gremio no descartan retomar el paro de la planta.

De esta forma, delegado gremial del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) en Mar del Plata, Diego Bruna, dialogó con “el Retrato…” y expresó que “el conflicto se suscitó durante 56 horas, ya que las paritarias nacionales no conformaron. La empresa hizo asamblea y se dispuso iniciar una acción para lograr que Pepsico, que es una multinacional y tiene más recursos que una mediana o pequeña empresa, pueda negociar individualmente”.

La medida de fuerza en la fábrica de Pepsico en Mar del Plata se había iniciado el martes desde las 14 a raíz del reclamo sostenido por los trabajadores para obtener mejoras salarial en medio de un aumento acordado por el sector gremial con las cámaras del sector que representa un 6% de suba en agosto.

Las y los trabajadores se oponen al acuerdo paritario firmado por la Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación ya que contempla en julio el pago de una suma extraordinaria por única vez de $6 mil de carácter no remunerativo, en agosto sólo un 6% de aumento sobre la base del convenio a abril 2020 (no remunerativo) y en septiembre un 0,5% más que pasaría a abonarse de forma remunerativa con el 6% del mes anterior.

Los reclamos se centran en obtener un aumento salarial del 40%, al tener en cuenta el poder adquisitivo perdido debido a la inflación de 2019 y 2020; un ajuste del 11% de revisión paritaria más sumas de 2020 adeudadas en torno al premio de productividad y el bono correspondiente por ser una actividad esencial. “La compañía lo reconoció en las tres primeras semanas de la pandemia y luego de manera arbitraria lo dejó de pagar”, explicó.

“A partir de una audiencia en el Ministerio de Trabajo, este jueves a la noche se dictó la conciliación obligatoria y se realizará una audiencia el próximo martes a las 11 de la mañana. Por lo que, la medida de fuerza queda suspendida acatando la conciliación obligatoria”, sostuvo el referente gremial a la vez que aclaró que desde el gremio solicitan “un ajuste por la inflación sobre el básico, un bono y algunas condiciones de la empresa que no está cumpliendo, que son retribuciones monetarias y mejoras en las condiciones laborales”.

Por último, reconoció que en la empresa trabajan 750 personas, pero que en el último tiempo no han registrado ni despidos ni suspensiones. “Lo que hizo la empresa en estos meses fue otorgar unas vacaciones por una merma de producción, pero las volvió a levantar porque Pepsico es fuerte en Paraguay, Chile y Uruguay y se volvió a demandar”, señaló el subdelegado de planta de la empresa.

“La empresa tiene récord de ventas, de producción y de productos en canal minorista, por lo cual se considera que Pepsico tiene un número de ventas lógico como para poder afrontar el reclamo”, concluyó el Diego Bruna a la vez que no descartó tomar medidas de fuerza en caso de que no se otorgue una respuesta a sus reclamos en los próximos días: “La lógica es que se seguirán tomando acciones en caso que no se otorgue lo que se pide”.