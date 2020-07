“Chucho”Páez critica los testeos en un laboratorio privado y se pregunta qué pasa con los Centros Covid

En referencia a los testeos que se realizan en Mar del Plata Roberto Páez, edil del Frente de Todos, manifestó su preocupación al señalar que “comparto la idea de la titular del Instituto Nacional de Epidemiología, quien cree que los mismos deberían hacerse en un establecimiento estatal. En este sentido el gobierno municipal decidió hacer un convenio con un laboratorio privado y la verdad que a mí no me da mucha tranquilidad, no sé si se dicen las cosas tal cual son. Nosotros como bloque hicimos muchos pedidos de informes pero lamentablemente muy pocos fueron respondidos”.

En referencia a la no aplicación del Plan Detectar en la ciudad, Páez criticó “la inacción política del intendente Guillermo Montenegro.

“Faltó decisión política para llevarlo adelante, el Intendente no tuvo la decisión para avanzar en una cuestión que creemos es muy necesaria para el cuidado preventivo de la salud de los marplatenses. Además preguntamos por lo centros COVID, porque muchos no están funcionando como debieran”.

En cuanto al aumento del boleto Páez salió, horas previas a la votación en el recinto deliberativo, al cruce de las declaraciones por parte de Acción Marplatense dónde se afirmaba que si Montenegro y Raverta se ponían de acuerdo no habría aumento en el boleto de colectivo.

En ese sentido el edil del Frente de Todos manifestó que su par de Acción Marplatense “” “quiso justificarse de la actitud que tuvo el partido vecinal de acompañar al oficialismo con su abstención a la hora de votar”.

“La abstención en la comisión de transporte por parte de Acción Marplatense fue funcional a la decisión del intendente Montenegro de aumentar el boleto de colectivo”, disparó Paéz.

“El único bloque opositor dentro del Concejo Deliberante, opositor con responsabilidades, es el Frente de Todos porque defendemos el rol que nos han dado los vecinos, con esto quedó demostrado que Acción Marplatense lamentablemente para sus votantes pasó a ser la segunda marca de Juntos por el Cambio”, subrayó.

Por último, tras el aumento determinado por el intendente Montenegro, Páez expresó como integrante del bloque del Frente de Todos la postura que esgrimieron los concejales que integran dicho espacio. “Desde nuestro bloque pedimos congelar la tarifa del transporte en Enero en sintonía con la decisión del presidente Alberto Fernández de detener el agresivo ajuste que venía del gobierno de Cambiemos. Montenegro no derogó un decreto de Arroyo y avaló dos aumentos más. En las comisiones de esta semana planteamos rever el servicio, el pliego y las condiciones del transporte pero no fuimos escuchados de la misma manera que no son escuchadas las necesidades de nuestros vecinos”.