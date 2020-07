Barrio Colinas de Peralta Ramos: Preocupados por los hechos de inseguridad del barrio 

Luego del reciente episodio ocurrido durante este miércoles en que un hombre de 81 años mató de un disparo a un hombre que intentó entrar a robarle en su casa del barrio Colinas de Peralta Ramos, Adalberto Simón, presidente de la Asociación de Fomento de dicho barrio, en diálogo con “el Retrato…”denunció que los hechos de inseguridad se han visto incrementados en el último tiempo y piden mayor presencia policial en la zona.

“He visto muchos robos en moto en el barrio. De hecho presencié uno ocurrido en frente de la Sociedad de Fomento, en donde se bajó un muchacho de un ciclomotor portando un fierro y le robo a una persona que estaba en la calle las zapatillas, la campera, los documentos y el celular”, describió el referente de la Asociación a la vez que comentó que incluso fue víctima de las amenazas de éste delincuente que le apuntó con un arma y le pidió que se metiera dentro del lugar.

En tal sentido, Simón explicó: “Estos hechos de inseguridad son cada vez más comunes en el barrio, principalmente entre las 12 y las 15 horas y en general siempre arrebatan los celulares. De noche incluso suceden después de las 18 horas” y añadió que “el problema es que esta gente no es del barrio, sino que entran y salen porque no hay un control y salen a la pesca. Pueden agarrar a cualquier persona de cualquier edad”.

Frente a ello, reconoció que denunciaron estos hechos de inseguridad ante el Ejecutivo local, pero que por el momento no se han tomado cartas en el asunto. “Viene un control está diez días o una semana y después se van. Mientras tanto los tipos se cuidan, porque saben que no pueden venir porque está la policía”, sostuvo.

“No me gusta hacer muchas reuniones con los vecinos del barrio, porque al hacerse tan público viene gente que uno no conoce y no se sabe si son de este barrio, de otro o vienen a escuchar qué es lo que se va a hacer”, aclaró Adalberto Simón, presidente de la Asociación de Fomento de Colinas de Peralta Ramos.

En relación al episodio ocurrido durante este miércoles en que un hombre de 81 años mató de un disparo a un hombre que intentó entrar a robarle en su casa del barrio Colinas de Peralta Ramos, remarcó: “Es la segunda vez que veo que un vecino mata a un ladrón de los 11 años que hace que estoy como presidente de la Sociedad de Fomento” y añadió: “Se ha escuchado alguna vez un tiro al aire como para espantar, pero no más que eso”.

En ese contexto, adelantó que buscan en los próximos días poner en conocimiento de las autoridades la situación que está atravesando el barrio Colinas de Peralta Ramos para lo cual se encuentran recabando firmas de los vecinos del barrio en forma virtual a los efectos que los mismos eviten salir de sus domicilios. “Queremos que tomen medidas, del otro lado de la 39 es donde más ocurren los hechos de inseguridad”, subrayó.