Proyectan entre 700 y 1000 casos de coronavirus en los próximos 15 días en Mar del Plata

Al día 141 de inicio de la pandemia por COVID 19 en Argentina y 132 días del 1er caso diagnosticado en el Partido de General Pueyrredón, a la fecha hay 476 casos confirmados de infección por Coronavirus y 18 defunciones.

Hasta el 6 de Julio se observó una curva de crecimiento casi nulo, con un máximo de 4 casos por día (9/5 – Clínica del Niño) y períodos de hasta 14 días sin casos.

A partir del 6 de julio se observó un brusco y sostenido aumento del número de infectados, entre los cuales el 90% tuvo nexo epidemiológico. Durante este período hubo un aumento exponencial de los casos con un incremento diario porcentual promedio del 14% (durante la 1er semana los casos aumentaron en promedio 21% por día, mientras que en la 2ª semana aumentaron en promedio 9% por día).

Este gráfico muestra los casos acumulados en el PGP en escala lineal, lo cual permite visualizar mejor los valores absolutos. Los casos acumulados incluyen a todos los pacientes con PCR positiva (infectados, curados y fallecidos).

Fuente: Perinetti A. en base a datos de la Secretaría de Salud, MGP

En el gráfico que se muestra más abajo se compara la evolución del número de casos de COVID 19 a nivel nacional, provincial y local al 22 de julio. Estos datos se presentan en escala logarítmica lo cual permite observar mejor las tendencias entre territorios donde la magnitud de casos es muy distinta. En relación a los valores absolutos se interpreta que por cada espacio entre marcas del eje Y el incremento es de 10 veces.

Los círculos indican los períodos de la pandemia en los que se construyeron las simulaciones para el Partido de General Pueyrredón (PGP): a los 10 días de iniciado el aislamiento social preventivo y obligatorio (con menos de 10 casos, por este motivo se utilizaron como parámetros de ajuste los datos nacionales y provinciales), a fines de mayo (con un “achatamiento” de la curva debido al bajo número de contagios) y al 22 de julio cursando un crecimiento exponencial de casos debido a la aparición de distintos brotes.

Fuente: Perinetti A. en base a datos del Ministerio de Salud de la Nación y la Secretaría de Salud, MGP

A continuación se presenta un nuevo modelo de tipo SEIR que se construyó en función del aumento de la tasa de contagios observado en los últimos 15 días. Esta simulación se ajustó considerando 2 posibles situaciones simultáneas, es decir, “sumando” sus efectos:

1) Un brote con un gran número de infectados (donde los 1os casos no fueron detectados) pero que luego se identificaron todos los casos contagiados y se aislaron adecuadamente todos los contactos estrechos. Esto explicaría el alto número inicial de la tasa de contagios con una gradual disminución de esta tasa hasta que se estabilice o se extinga dicho brote. Esta situación es homologable a lo que se observó en el Sanatorio Houssay y en Hogar Namasté.

2) Un aumento de casos confirmados en los cuales no se logra identificar el nexo epidemiológico y sólo se los detecta por ser sintomáticos, representando el 15 – 20% de todos los casos no diagnosticados (la magnitud de este brote se estima a partir del porcentaje de casos sin nexo epidemiológico que se viene observando y que es bajo en relación a los casos con nexo identificado). Si bien podría entenderse como una fase previa a la circulación comunitaria, hasta el momento se observó que estos casos sin nexo no generaron un aumento significativo de la tasa de contagios.

En el gráfico, la curva de casos simulada se encuentra delimitada por dos líneas, donde cada una representa los límites del rango de la estimación. El espacio entre ambas representa el error o incertidumbre del método que aumenta al alejarse del momento actual. Por este motivo se decide ajustar los modelos por un período no mayor de 15 días.

Según la proyección se esperan un total de aproximadamente entre 700 y 1000 casos al 5 de agosto. El valor más bajo se espera en el caso de que el rastreo y seguimiento de los casos detectados logre bajar el número reproductivo R (promedio de infecciones secundarias a partir de cada caso) a valores de alrededor de 0,6 (un 60% de las personas infectadas contagian a otra, y un 40% no contagia a nadie), y que la tasa de casos sin nexo se mantenga estable. El valor más alto se espera en el caso que los casos detectados continúen con una tasa de infecciones secundarias similar a la que se observa en los últimos días, con un número reproductivo R levemente por encima de 1 (cada caso detectado contagia en promedio a 1 persona más), y la tasa de casos sin nexo continúe aumentando.

Fuente: Pereyra G. y Velazquez L.

Considerando que aproximadamente el 15% de los infectados requerirán internación en sala general y el 5% en UCI, se podría suponer que para el 5 de agosto serían necesarias entre 100 y 150 camas de internación general y 35 a 50 camas en UCI. Este número podría aumentar en caso de que ocurriera un nuevo brote en otro geriátrico donde la morbi-mortalidad es mucho mayor.

En resumen, se estima que en la medida en que la evolución de contagios se asemeje más a un brote bien delimitado y “óptimamente” controlado la pendiente de la curva tendería a estabilizarse. En el caso de que hubiera cada vez un mayor número de casos sin nexo epidemiológico (lo que implicaría un mayor número de casos asintomáticos no diagnosticados y contactos estrechos sin identificar y aislar) la pendiente de la curva también disminuiría (ya que su principal componente fueron los brotes adecuadamente controlados) pero a un ritmo más lento.