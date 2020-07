Por algo se empieza… Guillermo Montenegro reconoció que hay circulación del virus en Mar del Plata

Luego de haberse confirmado este martes 35 nuevos casos de COVID-19 y la existencia de un nuevo foco detectado en una clínica psiquiátrica con 9 trabajadores que dieron positivo en coronavirus, el intendente Guillermo Montenegro habló en conferencia de prensa en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) este miércoles y realizó un balance de la situación epidemiológica de la ciudad. “Hay circulación del virus en nuestra ciudad, no hay transmisión comunitaria”, subrayó.

En tal sentido, el jefe comunal afirmó: “Hay circulación del virus en nuestra ciudad, no hay transmisión comunitaria, pero sí circulación del virus. Más del 95% de los casos tienen un contacto estrecho con las distintas investigaciones epidemiolófgicas de la ciudad. Esto nos lleva a seguir trabajando muy fuertes con los aislamientos, que es clave” y añadió que “la tasa de positividad es de 12,5%”.

“Esto no es una discusión de cuarentena o anticuarentena, no la tuve en ningún momento esta discusión y tampoco la tengo ahora, siempre sentí que era un falso dilema entre la salud y la economía”, afirmó en el inicio Montenegro y dijo que su gobierno tiene en cuenta diversas “variables sanitarias y epidemiológicas que sirvan para tomar decisiones” así también como aspectos de la economía y factores emocionales.

“A partir de ahí esto no tiene que ver con que si uno está a favor o en contra la cuarentena. Esto tiene que ver con la vida y el cuidado de la salud de los marplatenses”, aseguró a la vez que agregó: “Yo diría que volviendo a fase 1 esta situación hubiera seguido igual porque esto tiene que ver con instituciones de salud, con el caso puntal de ayer de una clínica psiquiátrica también de salud, con un geriátrico, con cuestiones de alimentación. Es decir, todos son trabajadores esenciales o sus nexos”.

Además, detalló que actualmente hay “unos 34 pacientes covid en hospitales, de los cuales dos están en terapia intensiva y solo uno con respirador” al mismo tiempo que aclaró que “el 10% de los casos confirmados están en situación de internación” y que precisó que hay cerca de 17 personas hospedadas en hoteles y más de 40 casos sospechosos en la misma situación. El resto, transita la enfermedad en sus respectivos domicilios.

“El aislamiento preventivo es la clave, porque es la única forma de evitar la circulación del virus. Debemos trabajar muy fuertes en los controles puertas para adentro, evitar las reuniones porque ahí es donde no hay protocolos. No es una cuestión de fases, sino de responsabilidad que tiene cada uno”, señaló el intendente y consideró que los últimos contagios no se tratan de una cuestión “de fases”, sino de los protocolos y responsabilidades de cada uno.

En función de ello, expresó: “Está claro que la gran mayoría de los casos positivos que tenemos hoy en la ciudad tienen que ver con trabajadores esenciales y sus contactos estrechos, y también con las reuniones sociales de esos contactos, que están prohibidas. En eso tenemos que ser sumamente conscientes y estrictos porque es lógico que los protocolos no se den dentro de las casas” a la vez que pidió reforzar el compromiso en los cuidados.

“El compromiso tiene que ver con que el tapabocas sea bien usado, arriba de la nariz, que haya distanciamiento social, lavado de las manos. Se los tengo que volver a pedir, en este momento más que nunca”, concluyó el jefe comunal en conferencia de prensa.