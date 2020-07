COVID circulando… Confirman nuevos 16 casos en Namaste y ya suman 25 los de la clínica psiquiátrica

Otros 16 casos de coronavirus fueron dados a conocer en el geriátrico “El hogar de los abuelos”, elevando a 21 las personas infectadas en ese establecimiento de Alberti al 1800, donde residen 196 abuelos.

De los nuevos pacientes, 13 son asintomáticos y otros 3 debieron ser derivados a un nosocomio local. Ahora esperan el resultado de l61 pacientes, luego que se confirmaran los últimos 16 contagiados.

25 CASOS EN LA CLINICA PSIQUIÁTRICA

A todo esto en la Clínica Psicopatología del Mar sita en Punta Mogotes, ascendieron a 25 a menos de 24 horas de la detección del primer contagio, indicó el presidente del directorio de la institución, Ricardo Tornatore, en contacto con Radio Brisas.

Los 25 contagios identificados involucran a “pacientes, profesionales y personal” aunque “faltan hisopar a pacientes” por los tiempos que prevén los protocolos que rigen en el territorio bonaerense.

El profesional no tuvo dudas en afirmar que en Mar del Plata “hay circulación comunitaria” y ya es de “relativa importancia” de dónde provienen, aunque creen que el virus llegó por un contacto rastreado con el Hospital Bernardo Houssay y la pesquera clandestina. “La primera paciente que dio positivo no salía hace 4 meses que no salía de la clínica”, contrastó.

DETALLES DEL INFORME DEL MIERCOLES

Autoridades sanitarias brindaron detalles de los 33 casos positivos de coronavirus que fueron informados en el miércoles por la noche por el SISA. En tal sentido indicaron que se registraron 5 contactos estrechos de casos confirmados de Covid-19 y un trabajador, todos pertenecientes a distintas empresas pesqueras.

Tambien confirmaron 8 pacientes de Clínica de Psicopatología del Mar y 7 trabajadores de la salud del mismo establecimiento con COVID.

Un trabajador de salud de un hospital de Mar del Plata, una trabajadora del ejército y su contacto estrecho dieron positivo de coronavirus; lo mismo que un contacto familiar de un trabajador de la salud de una unidad de atención sanitaria.

Se confirmaron con coronavirus dos trabajadores de la salud de una empresa privada de ambulancias.

De los 33 pacientes confirmados, 5 permanecen en instituciones de salud de nuestra ciudad y 28 en aislamiento ambulatorio.

