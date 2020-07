ALEARA denuncia la falta de pago y denuncia a la Multinacional CODERE por falta de pago de salario el SAC

El Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y Afines de la República Argentina,denunció a la empresa CODERE Mar del Plata, por la falta de pagos de los haberes correspondientes al mes de junio de 2020 y el SAC proporcional, vista la negativa a negociar por parte de la Multinacional.

El acta fue elevada a la Directora Nacional de Regulaciones y Relaciones del Trabajo, Dra. Gabriela Marcello, en la que se la pone a conocimiento de que “hasta el momento, nuestro represantados y representadas sólo han percibido la asignación complementaria establecida por la ANSES para el citado periodo de liquidación y una suma arbitrariamente fijada y abonada en cada caso por la empresa de forma unilateral que resulta insuficiente para alcanzar sus ingresos habituales. Siendo que el vencimiento del plazo legal para la integración de los salarios correspondientes al mes de junio de 2020 se ha consumado al cuarto día hábil del mes de julio de 2020, tal como lo dispone el art 128 de la LCT”.

Cabe recordar, que el Gobierno Nacional dispuso a través del Decreto 297, art 8, que en la situación actual de la Pandemia de Covid-19 que azota al país, el 50% de los sueldos se iban a percibir por intermedio del ATP ,pero que luego por la resolución 397/20 que a través del art 223bis se podía llegar al 75%, cosa que hasta el momento no ha pasado y que preocupa también a futuro.

Indicaron en tal sentido que “son alrededor de 100 empresas de juego del pais las que han pagado esa diferencia y 10 que no, entre ellas está la Multinacional CODERE, sospechada por estar integrada por los denominados Fondos Buitre o capitales volátiles”,agregó el Delegado Regional Germán Martínez .

Con la firma del Secretario General de ALEARA, Mariano Zeiss Prieto, la denuncia remarca que se vio “obligada a llegar a esta instancia ante la intransigencia de la parte empleadora en la búsqueda de consensos. Conducta que no podemos dejar de señalar, nos ha sorprendido por la tradición de una relación de mutuo respeto y entendimiento entre las partes y por ir a contramano al esfuerzo que está realizando no sólo el Gobierno Nacional, sino el resto de las empresas del rubro y trabajadores”.

Por último, y aclarando que “se ha puesto en conocimiento de este proceder irregular a la autoridad que regula el juego en la Provincia de Buenos Aires, a efecto de solicitar su intervención”, se solicitó a la Directora Nacional que convoque a las partes a una audiencia de carácter muy urgente a fin de lograr que se integre a totalidad del saldo pendiente.