Paula Mantero: “Urge convocar al comité de crisis”

En coincidencia con la denuncia formulada por los Comités Barriales de Emergencia, la Concejal de Acción Marplatense,y evitar modelos reduccionistas de gestión ante la pandemia.

Frente a la denuncia realizada por los Comités Barriales de Emergencia acerca de que no es convocado el Comité de Crisis desde el 2 de abril, Paula Mantero expresó que “el gobierno municipal debe convocar al Comité de Crisis porque tal como se ha denunciado, no está funcionando, no es convocado y no es considerado para la evaluación de la información ni de las decisiones”.

En relación a la evolución de los indicadores de la pandemia en Mar del Plata la concejal consideró que “la forma de articular las opiniones, recomendaciones y respuestas que demanda la coyuntura en la ciudad debe ser el Comité de Crisis que se creó el 12 de marzo para ser integrado por la Secretaría de Salud, la Región Sanitaria VIII, el INE, el HIGA, el Materno Infantil, el Colegio de Médicos, el Colegio de Bioquímicos, la Sociedad Marplatense de Infectología, la Dirección de las Clínicas Privadas, PAMI, INAREPS, la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Universidad FASTA y tres miembros de la Comisión de Calidad de Vida y Salud Pública del Concejo Deliberante, todos ellos con la coordinación del ejecutivo municipal”.

En cuanto a la ausencia de convocatoria para y a la forma en que hasta aquí se respondió, la concejal de Acción Marplatense dijo que: “la ausencia de convocatoria es injustificada y posiblemente responda a una visión reduccionista de la crisis sanitaria”. Agregó también que: “decimos reduccionista porque no hay sistematicidad en el análisis de los datos, de las tendencias ni de las perspectivas. Tampoco se trabaja en una buena coordinación institucional ni se aprovechan dispositivos existentes en la ciudad que responden a diferentes jurisdicciones y sectores. El INE, la Región Sanitaria VIII, las clínicas privadas, los colegios profesionales, los distintos sectores políticos que deben funcionar con una sola coordinación.”

Por último, Mantero señaló que “la elaboración de respuestas que demanda esta realidad cambiante y de difícil predicción no puede basarse en una modalidad de gestión ni fragmentaria ni personalizada” para concluir que “también las urgencias sociales reclaman una modalidad de escucha muy diferente a la que se practica. Hay que garantizar que la percepción temprana de las necesidades más apremiantes para que cuenten con un canal orgánico de recepción y respuesta.”