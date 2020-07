Fiscal de fabuloso robo en Balcarce afirmó que están sindicados un balcarceño y dos personas de Florencio Varela

En el marco de la investigación iniciada en la justicia por el robo millonario a la familia Ciantini, la Ayudante Fiscal, Dra. Laura Molina (FOT, en dialogo con “el Retrato…” dio detalles sobre la línea investigativa que se encuentran llevando adelante desde de Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Descentralizada de la ciudad de Balcarce al mismo tiempo que dejó entrever las sospechas que existen en torno al personal policial de la zona sur del conurbano bonaerense. “Claramente no fue un hecho al voleo”, aseguró.

En tal sentido, la ayudante Fiscal de la ciudad de Balcarce, Molina, explicó a “el Retrato…” que “la investigación se inició el 25 de marzo de 2018. En ese momento no estaban identificados los autores hecho que ingresaron al lugar en momentos en que no había nadie y sustrajeron unos 12 millones de pesos aproximadamente como así también elementos de uso personal como relojes y demás” a la vez que aclaró que “la investigación siempre estuvo a cargo de la Sub DDI y de la Fiscalía de la ciudad de Balcarce”.

“Se realizaron varios allanamientos durante este tiempo, no es que hubo una sola línea de investigación. Surgieron datos a partir de localizaciones de celdas, intervenciones telefónicas y demás. En la última etapa de la investigación se conoció un llamado al 911, en el cual una persona relataba quienes habían sido los autores del hecho”, sostuvo.

A partir de dicho reporte al 911, Molina señaló que se empieza a investigar sobre esa línea en la causa penal. “Pudo haber habido una posible mala interpretación de las comisarías del lugar donde se allanó en Florencio Varela . Se planteó y es parte de la investigación saber qué tipo de intervención tuvieron ellos en cuanto a esa información que no había llegado acá antes”, indicó.

“Esa línea de investigación llevó mucho tiempo, porque hubo que hacer geolocalizaciones de celdas, intervenciones telefónicas, listado de entrantes y salientes a los efectos de determinar si la información que llegaba podría ser real o no”, comentó al mismo tiempo que agregó que así “empieza a tomar cada vez más forma esa versión de los hechos”.

Conforme a ello, Molina resaltó que se pidieron, al juez interviniente en la causa, un mayor número de intervenciones telefónicas que derivaron en los allanamientos que se hicieron el 6 de julio pasado en la localidad de Florencio Varela y en Balcarce. “Una persona de la ciudad de Balcarce es la que habría dado la información que al menos dos personas de Florencio Varela habrían venido a Balcarce a perpetrar este hecho”, afirmó.

“Nosotros decidimos seguir haciendo la investigación y no pedir colaboración a personal policial de Florencia Varela por tener sospechas, que eventualmente podrían arrojar algún tipo de subjetividad. Por eso, no podíamos arriesgarnos. Es muy difícil hablar a esta altura claramente de algo, que en este momento es parte de la investigación”, aclaró.

A su vez, precisó que por el momento no existen personas detenidas por los hechos acaecidos. “Pedimos la detención de tres personas, pero el juez de garantías no nos otorgó la detención en función también de la calificación de los hechos. Están certificados los domicilios de los mismos y no hay indicios que indiquen que puedan fugarse”, apuntó.

“Hoy hay que seguir con más detalle el resultado del análisis de los teléfonos secuestrados en este último procedimiento policial, lo cual está pendiente de realización como así también quienes serán las personas que eventualmente serán procesadas”, sostuvo la Ayudante Fiscal de la Fiscalía de Instrucción y Juicio Descentralizada de Balcarce.

Seguidamente, la Dra. Molina no descartó que los autores del hecho hayan sido “una banda constituida” que se dedica a perpetrar este tipo de ilícitos. “Si vienen a Balcarce a realizar un hecho de estas características e incluso tenían un informante en la ciudad, no fue un acontecimiento circunstancial sino que el mismo fue planeado y tenía una logística para llevarse a cabo”, remarcó y añadió: “Claramente no fue un hecho al voleo”.

Al ser consultada por “el Retrato…” sobre si en el último tiempo ha ocurrido en la localidad de Balcarce un hecho de similares características, respondió: “Pudieron haber acontecido otros hechos con filtración de información, pero no recuerdo alguno similar con tanta cantidad de dinero. En este acontecimiento quedó muy en claro cómo fue la modalidad y cómo se prepararon estas personas para venir”.

(Foto Web)