El Diputado Nacional Juan Aicega denunció que “la situación del Houssay es realmente alarmante”

El Partido de General Pueyrredon está viviendo días muy críticos por la rápida propagación del COVID-19. Uno de los focos de contagios es en el Hospital Bernardo Houssay, perteneciente al PAMI. La falta de políticas concretas para salvaguardar la vida de los profesionales de la salud y de los pacientes es un tema de suma preocupación para el Diputado Nacional Juan Aicega.

“Como Diputado Nacional, es mi deber velar que se cumplan adecuadamente las medidas de seguridad y protocolos vigentes en todas las instituciones de salud. En este sentido, la situación del Houssay es realmente alarmante, porque pone en peligro la vida no solo de los trabajadores, que padecen la falta de respuesta a las problemáticas que atraviesan prestando servicios en el Hospital , sino también de los pacientes y las respectivas familias, y por consiguiente todos los marplatenses en general. La creciente curva de contagios en la última semana da fe de a ello”, aseguró Aicega.

En este sentido, y con el diálogo como estandarte para entablar puentes que conduzcan siempre al consenso y a la mejora del país, el legislador marplatense del PRO presentó un pedido (3645-D-2020) de informe al Poder Ejecutivo Nacional que informe, a través del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), sobre varios puntos referidos a la situación inquietante que se cometen en el nosocomio local.

“Es necesario que PAMI de respuesta concretas. En personal de salud del Houssay en su mayoría está infectado y no puede trabajar, mientras que los que siguen activos no saben si tienen en o no la enfermedad y si están contagiando a los pacientes internados y sus familias. El Hospital no tiene oficialmente un Director nombrado, desde que se aceptó y efectivizó la renuncia del Dr. José Horni; nadie conoce quién se encuentra desarrollando las actividades propias del cargo, ni quien sería su sucesor/a en el cargo. Realmente la situación es preocupante en todos los aspectos”, dijo Aicega encolumnado al ex presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó y el ex Ministro de Interior Rogelio Frigerio.

En la misma línea, mediante el Proyecto presentado en la Cámara de Diputados, se espera que las autoridades nacionales de PAMI sepan contestar cuantas pacientes fueron diagnosticados con COVID-19 y cuántos fallecieron a causa del mismo desde el marzo a la fecha. Es necesario saber con detalle la cantidad de insumos sanitarios y equipos de protección que el establecimiento tiene para el personal de salud y los pacientes del hospital.

“Consideramos que tienen que ser claros, y comunicar la dotación total de trabajadores con la que cuenta el establecimiento detallando el área en la cual prestan servicio, así mismo que cantidad del personal se encuentra en efectivo ejercicio de sus funciones y cuantos están aislados o infectados por COVID-19”, agregó el Diputado Nacional.

La falta de testeos, protección adecuada, cumplimiento de protocolos vigentes, esterilización, limpieza y desinfección correspondiente, ocasiona contagios que van más allá del hospital en sí mismo, llegando a toda los marplatenses. Por eso, y “para frenar la curva de contagios en Mar del Plata, es de vital importancia proteger a las personas que se atienden en el Hospital Bernardo A. Houssay, las cuales en su mayoría son de edad avanzada siendo pacientes de riesgo ante la pandemia. A su vez, cuidar a quienes nos cuidan es fundamental. El personal de salud en su conjunto, está prestando una actividad elemental que debe ser desarrollada con el mayor respaldo posible por parte del empleador directo y de toda la población”, sentenció Aicega