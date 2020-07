Choferes de UTA cobraron lo adeudado pero siguen con el paro nocturno por las suspensiones

Próximo a cumplirse el mes desde el inicio de la medida de fuerza dispuesta por la suspensión de un 30% de los trabajadores junto con una reducción salarial, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) decidió continuar durante esta semana con el paro nocturno de colectivos, de 22 a 6, en Mar del Plata y Batán, atento a que el conflicto continúa vigente. A su vez, este lunes se dio cumplimiento al pago de las sumas adeudadas desde diciembre por parte de la empresa y del incremento solidario del período marzo a junio.

Adrián Giménez, Secretario General de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) dialogó con “el Retrato…” y expresó que este lunes la UTA a nivel nacional mantuvo una reunión con los empresarios, pero que se resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves a las 13. “Este martes no va a haber ningún tipo de medida de acción directa a nivel nacional. Hay un posible reunión entre el gobierno nacional y el Secretario General, Roberto Carlos Fernández, a los efectos de ver cómo se sigue en este último período del año y trabajar sobre la situación real del transporte”, sostuvo.

En cuanto a la medida de fuerza nocturna dispuesta en Mar del Plata, tal y como viene sucediendo desde hace cuatro semanas, señaló que la misma continuará, porque “no tiene nada que ver con el contexto nacional. Es un tema que se ha planteado en el Municipio de General Pueyrredón de suspensión de un 30% de los trabajadores junto con una reducción salarial”.

“Hasta tanto y en cuanto por escrito no dejen de manifiesto que desisten de la postura anterior, a nosotros nos imposibilita volver a trabajar. Queremos que manifiesten ese compromiso por escrito, así como hicieron la presentación de la suspensión y reducción”, resaltó el referente de la UTA a nivel local.

Sin perjuicio de ello, adelantó que este lunes se dio cumplimiento a la suma adeudada desde diciembre y del incremento solidario del período marzo a junio. “Estamos muy contentos con eso. Esa diferencia es por todo el contexto, porque también ingresó la media distancia, que también nos preocupa porque hay 250 familias que están sin poder trabajar desde el 20 de marzo, ya que el DNU imposibilita el funcionamiento del servicio”, explicó.

De esta forma, se concretó el pago del 18,3% de aumento salarial correspondiente al mes de diciembre de 2019 al día de la fecha, con su correspondiente incidencia en el SAC/2019 como así también con el pago del decreto 14/2020 de sumas no remunerativas de 4 mil pesos de los meses de marzo, abril, mayo y junio de este año.

Por otra parte y en relación al avance en el Concejo Deliberante de General Pueyrredón del aumento en el boleto de colectivos en Mar del Plata de los $25 actuales a $35.24, Giménez no quiso entrar en el análisis del tema tarifario a los efectos de no generar erróneas interpretaciones en tal sentido. “Es una discusión entre el Ejecutivo y el sector empresarial”, subrayó.

“Nosotros lo que decimos es que si trabajamos queremos cobrar. No nos suspendan o nos hagan una reducción salarial, porque no lo vamos a permitir. Después, el contexto tarifario que lo manejen los actores, porque nosotros no tenemos nada que ver en ese tema”, concluyó el referente local de la UTA.